Falece Paco, exporteiro histórico do Pontevedra e posuidor dunha marca vixente desde fai máis de 40 anos

Noticia triste a recibida este domingo 30 de marzo polo Pontevedra Club de Fútbol e tamén no seo do seu rival en liga, o Bergantiños.

Foron dous dos equipos que defendeu ao longo da súa carreira Francisco Rodríguez 'Paco', gardameta histórico do club granate e que faleceu aos 67 anos de idade.

Veciño da cidade e asiduo durante anos como afeccionado na bancada de Pasarón, Paco defendeu catro campañas a portaría do Pontevedra na década dos 80, desde a súa chegada na 82-83 procedente do Flavia padronés até a súa marcha tras a 85-86 para asinar precisamente polo Bergantiños.

Paco foi o porteiro do equipo granate que ascendeu a Segunda B no ano 1984 nunha lembrada elinminatoria contra o Eibar, con Fernando Castro Santos no banco.

Tras ese ascenso a Segunda B, mantívose dous cursos máis no equipo como titular indiscutible.

Pero ademais no seu primeiro ano como granate logrou unha marca que aínda se mantén vixente máis de catro décadas despois.

Nesa liga 82-83 Paco viu como a súa meta se mantiña intacta durante oito encontros, un total de 764 minutos sen recibir gol, segundo el mesmo rememoraba en 2014 nunha reportaxe en PontevedraViva xunto a Edu Sousa, que se achegou a aquel rexistro sen chegar finalmente a batelo.

Unha marca difícil de igualar e que aínda ten visos de perdurar no tempo, convertendo a Paco en todo un mito do granatismo. Descanse en paz.