Gran actuación galega no Selectivo Nacional Sprint junior e sub23 celebrado en Verducido

O encoro do Pontillón do Castro, en Verducido, acolleu este xoves o Selectivo Nacional Sprint Junior e Sub23, cita clave no calendario da Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) para confeccionar o equipo nacional de cara ao Campionato de Europa de Pitesti (Romanía) e ao Mundial de Montemor-O-Velho (Portugal).

Na final junior feminina de C1 500 metros, a vitoria foi para Silvia Gago (Club Náutico O Muiño de Ribadumia), impóndose con autoridade cun crono de 2:11.95. Segunda foi Candea Mayoral, de Aranxuez, e terceira Marta Castiñeiras (As Torres Romaría Vikinga de Catoira).

A pontevedresa Claudia Couto (Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra) foi primeira nos C1 500 metros sub23, con 2:09.51, superando en apenas 34 centésimas á sevillana Elena Gómez.

Nos K1 500 junior feminina, Natalia Moreira (Escuelade Piragüismo Ciudad de Pontevedra) conseguiu o primeiro cun tempo de 1:55.27, mentres que Sofía Parada (CP Portonovo) foi terceira.

Na categoría sub23 de K1 500 o podio volveu contar con dobre representación galega, adxudicándose o primeiro posto Yaiza Novo (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) cun crono de 1:54.89 e Sara Durán (CP Portonovo), o segundo.

Raúl Fernández (As Torres Romaría Viquinga de Catoira) foi o máis rápido con 1:52.22 no C1 500 junior masculino, con Antón Lagares (Club Ría de Betanzos) ocupando o segundo chanzo.

En sub23, Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) gañou a final de C1 500 cun rexistro de 1:47.31, superando ao padeeiro de Aranxuez Daniel Grijalba. Terceiro foi Pedro Torrado (As Torres Romería Vikinga de Catoira).

Borja López (Club Náutico Firrete) asinou unha meritoria segunda posición en K1 500 junior masculino (1:42.61), unicamente superado polo asturiano Rubén Escudero.

Por último, na final sub23 de K1 500,Óscar Allegue (Club Náutico Firrete) proclamouse campión cun tempo de 1:40.63, nun emocionante final no que bateu por escasas centésimas aos valisoletano Marcos Caballero.

ESTE FIN DE SEMANA, CITA EN VERDUCIDO COA COPA DE ESPAÑA DE SPRINT OLÍMPICO

O Selectivo Nacional Sprint junior e sub23 dará paso este fin de semana á Copa de España de Sprint Olímpico en categorías xuvenil, sénior e paracanoe.

A cita reunirá a máis de 600 padeeiras de todo o país, con Galicia como clara protagonista tanto en número de deportistas como de clubs inscritos.

De feito é que a competición contará con 247 deportistas galegos, o que supón un 47% do total de inscritos.