Jorge García, técnico do Salamanca: "O Pontevedra é un rival con dinamismo e ritmo"

O novo adestrador do Salamanca UDS, Jorge García, encara o partido contra o Pontevedra con ilusión e cautela.

Na rolda de prensa previa ao enfrontamento, segundo compartiu Salamanca RTV ao día, o técnico destacou o "dinamismo e ritmo" do conxunto granate, aínda que prefire centrarse no xogo do seu propio equipo.

Neste sentido, adiantou que a súa idea inicial é xogar con "tres por dentro", aínda que deixa liberdade aos seus xogadores na fase ofensiva.

Da mesma maneira que fixo Yago Iglesias, García lembrou que todos os equipos están a xogarse algo a estas alturas da tempada e os granates "teñen que gañar para subir", polo que terán en conta ao rival aínda que se priorizan a eles mesmos.

O adestrador salmantino tamén falou sobre a situación de Jon, que "se está probando" para chegar ao partido, e confirmou a baixa de Souley.

Sobre a afección, o técnico espera que apoie ao equipo a pesar da folga de animación prevista e aníma os seareiros a que "recapaciten" porque "son moi necesarios" e asegurou que "non vai haber mal ambiente en ningún momento".

Finalmente, García asegurou que os seus xogadores "teñen ganas e están abertos a indicacións" e que dentro do club están "centrados no deportivo".