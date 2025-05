Laura P. Tesouro, exfutbolista con diabetes: "Pola adrenalina da competición, é posible que se che dispare o azúcar"

A fisioterapeuta na Selección Galega de Fútbol e exfutbolista Laura Pérez Tesouro ofrecerá este xoves 29 en Pontevedra ás 17:00 horas na Casa Azul (Rúa Sor Lucía, 2) unha conferencia con entrada libre titulada "O que a diabetes me ensinou para o deporte".

Un testemuño en primeira persoa sobre a importancia da práctica de exercicio físico para o manexo desta enfermidade.

Esta actividade está organizada pola Escola de Saúde Pública, o Concello de Pontevedra e ANEDIA (Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia).

Laura, poderías dar un adianto da charla que vas ofrecer este xoves?

A miña idea da charla é poñer un pouco a enfermidade da diabetes encima da mesa. Dáme a sensación de que é unha enfermidade moi banalizada e que a xente ten moi normalizada, pero que realmente non saben as implicacións que ten.

Si que é certo que tamén quero contalo dándolle un punto de vista positivo, do que podes aprender. Neste caso, o que a min me axudou e extrapolei da enfermidade ao deporte, e do deporte á enfermidade.

Eu son unha persoa que si que digo que os diabéticos somos enfermos e que non é algo que vivamos normal. Paréceme que se banaliza moito o número de decisións que temos que tomar no día.

Cales serían esas decisións?

Unha cousa da que falo nas charlas é da diferencia, por exemplo, pola mañá, entre unha persoa diabética respecto a unha persoa normal.

Un neno normal levántase, dúchase, vístese, desayuna e vai ao cole.

En cambio, un neno diabético levántase, mídese o azúcar, pensa que quere desayunar, calcula os hidratos, pínchase, come, mira que se absorban dunha determinada maneira, prepara a mochila para media mañá, comproba o azúcar outra vez para asegurarse de que efectivamente non houbo factores como cansazo ou fatiga, dúchase, vístese e vai ao cole.

É unha diferenza moi notable, ese estrés que temos, esa preparación no día a día e a organización que temos que ter para afrontar da mellor maneira a nosa enfermidade, que non sempre se consigue.

Como se poden manexar todos estes factores cando acabamos de recibir un diagnóstico e sumalo coa práctica do deporte?

Eu sempre digo que a incertidumbre é un arma moi peligrosa, porque o feito de querer ter todo baixo control xenera un estrés moi peligroso, e a través do deporte si que che pode modular e axudar a regular iso, e aparte é unha maneira de integrar.

É dicir, eu, cando ma detectaron, competía. Nese momento, o médico díxome que era mellor que parara ata que tuvera a situación controlada, que non volvera a competir. A min iso dificultoume moito o control, e despois sacoume do meu ambiente social, estuven como tres meses bastante perdida no sentido de non saber se podía competir ou non, que podía comer ou que non, ansiedad...

E ao final, o deporte é unha maneira que te axuda a regular os niveis, que che vai facer falta no teu día a día para vivir mellor. Fainos falta movernos tanto como comer, é igual de importante.

Laura Pérez Tesouro, cunha pluma de insulina e un balón de fútbol, as ferramentas do seu día a díaPontevedraViva

Que idade tiñas cando che deron o diagnóstico de diabetes tipo 1 (insulinodependente)?

Tiña 21 anos. O meu diagnóstico foi moi tardío, porque, bueno, eu aos 20 xa tiña síntomas, pero cadroume no verán, e o meu médico decíame que deixase de comer doces, que tiña o azúcar un pouco alto.

Eu daquela era super exigente coa comida, por exemplo, non quería comer queixo porque tiña graxa. Sempre conto isto porque a xente non o cre, era unha dieta bastante militar, e sana. Eu enfadábame e dicía: "é que non podo quitar máis cousas. Non como pasta, non como helados, non como nada".

Pero supoño que, cando tes unha predeterminación, ás veces o contexto de estrés e factores autoinmunes actúan cando lles toca.

O teu caso é parecido ao de Nacho Fernández, ex xogador do Real Madrid, que dicía nunha entrevista que cando o diagnosticaron aconselláronlle deixar o fútbol, ata que un médico do club lle explicou que organizando a dieta podía seguir xogando. Cres que inda hoxe segue a haber descoñecemento nalgúns sectores sanitarios sobre a diabetes e o deporte?

Si, efectivamente, eu penso que é a ignorancia, porque controlar o azúcar no deporte é moi complicado. Hai unha cousa que é o estrés precompetitivo, que si que é posible que se che dispare o azúcar, simplemente pola adrenalina da competición, por ese estrés.

Entonces, en vez de controlar eses factores, o máis cómodo para a Sanidade é que esteas na túa casa, comas ás nove, á unha e ás oito, e saias a pasear unha horiña pola tarde. Esa é a vida que te deixan como diabético: ordenada, regular.

Pero o deporte, se aprendes a controlalo, a manexalo e a introducilo na túa vida, non debería ser un problema, debería ser un estímulo para seguir facendo actividade física.

Hai algún profesional onde si atopaches ese apoio para seguir practicando deporte?

Se teño que destacar un papel a nivel sanitario, sería o das enfermeiras. Son as que teñen un contacto máis directo cos pacientes.

Non é por devaluar aos médicos, desde logo que non, pero si que fan un acompañamento no tema da alimentación, medicación, e, sobre todo, esa pausa que che dan.

E, despois, recoñezo que, como oficio, o meu coñecemento como fisioterapeuta sobre as implicacións da actividade física e a saúde, si que me axudou moito, ademais dos efectos do exercicio a nivel de enfermidadees metabólicas que estudei na carreira.

Iso en canto á parte sanitaria. Despois, si que é certo que asociacións como ANEDIA, ese soporte que dan, social e emocional, é moi importante. Eu estou nos grupos e participo bastante, e, sobre todo, vexo que o necesitan os acompañantes, ou os pais, moito máis que os propios enfermos.

Laura Pérez Tesouro, fisioterapeuta e exfutbolista con diabetes porta unha pluma de insulinaPontevedraViva

Hai diferenzas por sexo no control da glicosa durante a práctica do deporte?

Eu nas charlas falo a nivel persoal, pola miña experiencia. Por exemplo, conto que competindo durante a menstruación, nós tamén temos apetito de dulce, moitas veces, e non o podes introducir desa maneira.

Non influiría tanto (a diferenza de sexo), pero si que o estrés precompetitivo, os nervios, a mala leche, a min afectábanme moitísimo. No descanso dos partidos, non me miraba (a glicosa), porque sabía que os niveis se me disparaban. E ao rematar o partido, aos dez minutos, xa estaba normal.

Comenteillo a enfermeiras e á endocrina, e xa pasei a non mirarme. Dicía: nesta hora, o meu corpo está regulándose, está liberando glucosa para competir, para que todo funcione, e se me pincho insulina, non se absorbía. No meu caso, porque a diabetes é unha enfermidade moi individual, asumía que durante a competición iba ter unha pequena subida en partidos moi estresantes ou con moita presión.

Tampouco é igual un deporte de equipo que un deporte individual, onde podes manexar moito máis os factores que te inflúen. Eu entendo que un nadador pode ter estrés competitivo, pero non vai haber contactos, choques ou provocacións entre eles.

Varía moito a regulación se estás en competición ou nun adestramento?

Si, non ten nada que ver, nin por duración, nin por intensidade, nin por cálculo.

Nunha sesión de adestramento, unha persoa diabética sabe que vai entrenar hora e media, e pode calcular que os martes, por exemplo, haberá un pouco máis de tarefa física.

Entón, o mellor é comer algún tipo de carbohidrato para soportar os días de máis carga física, e nos días de adestramentos máis curtos ti tes que calcular esa carga de hidratos para soportar ese adestramento máis suave.

E nun partido, tamén pode ocorrer que ti chegues con todos os cálculos feitos e ao mellor ese día non xogas e tocouche "comer banqueta".

Poderías resumir cal foi a túa traxectoria deportiva?

A última vez que competín foi en 2022, cun equipo de Segunda División, o 5 Coruña de fútbol sala en Liga de Plata. Antes, estiven varias temporadas no Cidade das Burgas, que ascendemos ao equipo a Primeira, e tamén no Amarelle en Primeira tres temporadas e dúas en Segunda.

Despois, paseime ao fútbol de campo, por probar un pouco e desfrutar, no Victoria da Coruña en Primeira Nacional, e ao final, volvín ao fútbol sala no 5 Coruña.

Agora dedícome á fisioterapia deportiva, sobre todo con futbolistas, de feito traballo coa Selección Galega de Fútbol.

E no traballo de fisioterapia, o feito de ter diabetes axúdache a tratar doutra maneira a deportistas con esta enfermidade?

Como fisio, a diabetes dáche outro coñecemento, sobre todo, como inflúen aspectos da alimentación, por exemplo, na recuperación muscular, temas da fatiga ou o importante que é coidarse.

Hai moita xente con hábitos nutricionais moi malos e que rompe fibras frecuentemente e non sabe por que. Non sabe que esa fatiga muscular inducida por unha mala dieta, unha deshidratación ou unha falta de sales minerales lévalle a esas roturas de fibras recurrentes, calambres musculares ou moita fatiga física con contracturas e demáis.

Para rematar, que mensaxe poderiamos transmitir a quen aínda teña dúbidas ou temores sobre facer deporte con diabetes?

O que lle diría é que o deporte debe ser parte fundamental de calquera persoa e hai que adaptalo ás circunstancias de cada un. Pode que ao principio sexa un pouco máis difícil, pero a longo e medio prazo vai ser unha ferramenta que te axudará a manexar a enfermidade moi fácil.