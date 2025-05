Loita sobre area en Sanxenxo

Dous anos despois de acoller unha cita das Series Mundiais, a loita praia regresa a Silgar.

O areal de Sanxenxo é o escenario escollido para celebrar este sábado 17 de maio o primeiro Campionato Galego de Loita Praia e Sambo Praia.

Esta espectacular modalidade deportiva promete deixar grandes imaxes sobre a area de Silgar.

A competición, en horario de 10.00 a 14.00 horas, disputarase sobre dous círculos oficiais de 7 metros de diámetro.

O obxectivo será derrubar ao adversario e que toque a area con calquera parte do cuarto que non sexan as plantas dos pés.

En total participarán no campionato 150 deportistas entre as dúas modalidades en disputa.