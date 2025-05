Máis de 310 inscritos para un Maratón de Fátima de récord

Participación de récord no tradicional Maratón de Fátima, que terá lugar este sábado 31 de maio en Campelo.

O Concello de Poio adiantou que para esta edición duplicaron a cifra de corredores do ano 2023 e superando notablemente os números da anterior edición.

Serán máis de 310 persoas de todas as idades as que correrán nesta tradicional carreira, organizada polo Concello en colaboración coa Asociación de Veciños de Campelo e que promete ser unha gran xornada de convivencia e deporte.

A recollida de dorsais e chips realizarase o mesmo día da proba, entre as 17:45 e as 18:50 horas.

A carreira absoluta dará comezo ás 19:00 horas desde a Praza da Granxa, que tamén servirá como liña de meta.

Os participantes desta categoría percorrerán unha distancia de 7,5 quilómetros a través de diversas paraxes do municipio, pasando por Lourido, a praia de Cabeceira e A Seca.

Ademais da proba principal, o evento contará con oito gruposadicionais clasificados por idade, garantindo a participación de todas as xeracións.

As categorías inclúen chupete (até 3 anos), biberón (nacidos entre 2020 e 2022), xouba (entre 2019 e 2016), xurel (de 2015 a 2012), besugo (entre 2011 e 2008), sénior (entre 2007 e 1990), Máster A (de 1989 a 1976) e Máster B (até 1975), tanto femininas como masculinas.

As distancias variarán segundo cada tramo de idade, e as categorías xouba e xurel iniciarán as súas carreiras ás 18:30 horas.

Haberá premios para as tres primeiras persoas clasificadas en cada categoría, a partir dos nados no ano 2016. Ademais, outorgaranse distincións especiais ao primeiro e a primeira atleta local na carreira absoluta.

Para complementar a xornada haberá varias foodtrucks de "Galicia Sabe Amar", da Consellería do Mar, na Praza dá Granxa.

Estarán dispoñibles entre as 18:00 e as 21:00 horas, ofrecendo aos asistentes a oportunidade de degustar petiscos elaborados con produtos do mar e da terra.