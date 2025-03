O Marín Futsal, sen opcións ante o Torreblanca Melilla

Regresou a liga despois de dúas semanas tras o parón pola clasificación para o Mundial da Selección Española, pero non o fixo da mellor forma para o Marín Futsal, que caeu goleado fronte a un líder Torreblanca Melilla que o deixou sen opcións.

É verdade que as locais contaban con numerosas baixas pola convocatoria de varias xogadoras para a Copa América, pero esas ausencias non se notaron e superaron con contundencia ao equipo adestrado por More.

O primeiro tanto da tarde chegou aos dous minutos de xogo por medio de Nega, que recibiu na zona de pivote para estrear o marcador.

As visitantes tentaron penalizar a falta de rotacións do rival, pero o Melilla seguiu dominando para encarrilar o encontro antes do descanso.

Aos quince minutos Jane superou por alto a Patri Arruti despois dunha gran xogada persoal e, ao fío do intermedio, Lydia resolveu dentro da área un balón que quedou solto tras un disparo seu.

E despois do paso polos vestiarios, o partido quedou practicamente sentenciado.

Juliana fixo o 4-0 tnivel un rexeite que quedou na área tras un remate de Lydia e Carolina Bravo foi expulsada, o que permitiu ao Torreblanca aumentar a renda cun tanto de Lydia, despois dun disparo á madeira de Jane.

Morgana anotou o único gol do Marín nunha boa acción en xogo de cinco, pero Jane asegurou a ampla vitoria local con tres goles máis a portaría buxán cos que certificou o 8-1 final.

