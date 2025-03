Pasarón gardará un minuto de silencio contra o Numancia en memoria de Manolo Barreiro

O Estadio Municipal de Pasarón renderá este mércores 19 de marzo unha sentida homenaxe a unha figura clave no deporte pontevedrés como Manolo Barreiro, falecido o pasado sábado día 15 aos 99 anos de idade.

A Real Federación Española de Fútbol autorizou, tras a petición do Pontevedra, un minuto de silencio na súa memoria na previa do partido que medirá ao club granate co CD Numancia.

Cabe lembrar que Barreiro foi durante décadas delegado en Pontevedra da Real Federación Galega de Fútbol, ademais de socio número 2 do Pontevedra CF.

"Tócanos despedirte, pero o teu legado e amor polo Pontevedra CF quedarán para sempre", sinalou de feito a entidade da Boa Vila tras facerse público o seu falecemento.

O seu incansable traballo en favor do fútbol base foi de tal calado na cidade que foi recoñecida bautizando co seu nome o complexo deportivo municipal da Xunqueira.

Por todo iso "o legado de Barreiro no fútbol permanerá sempre vivo", afirmou pola súa banda a Federación Galega.