Os porteiros pontevedreses van un ano máis de campus

Chega o verán e con el o momento dos campus deportivos e de tecnificación, con multitude de ofertas para todos os deportes e gustos.

En Pontevedra un que repite un ano máis se centra nunha figura a miúdo afastada dos focos no mundo do fútbol pero imprescindible, a do porteiro.

As instalacións da Cidade Infantil de Príncipe Felipe acollerán un ano máis, este mes de xuño, un campus de tecnificación específico para eles, os e as gardametas de fútbol.

Trátase do 'Keeper Camp Azero' dirixido polo porteiro do Coruxo FC, Alberto Domínguez e coordinado por Toño Pana.

Un mestre de cerimonias, Alberto Domínguez, con nada menos que 374 partidos as súas costas entre Segunda B e Segunda RFEF e que achegará a súa experiencia xunto a outros adestradores e porteiros en activo.

A iniciativa é un complemento á Escuela Azero Porteros Pontevedra creada esta mesma tempada para gardametas dos equipos da cidade e comarca, e que traballa cada semana con 16 novos futbolistas.

Nesta ocasión o campus de tecnificación celebrarase entre o 23 e 27 de xuño dirixido a nenos e nenas entre os 7 e os 17 anos.

Todo cun horario de 10.00 a 19.00 horas que incluirá charlas técnicas, sesións de práctica no campo de fútbol e tamén momentos de piscina e outras actividades lúdicas.

Ofrécense un total de 50 prazas, cun 40% delas xa cubertas.