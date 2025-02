Remonta do Atlético Villalonga para impoñerse ao Atlético de Madrid C

No medio da polémica que rodea ao club pola precaria situación que denuncian as xogadoras, o Atlético Villalonga logrou un importante triunfo fronte ao Atlético de Madrid C.

O equipo de Sanxenxo soubo sobreporse ás adversidades para sumar tres puntos, con remonta incluída, que lle permiten manterse na parte media da clasificación.

Alice foi a autora do único tanto branquivermello, que chegou no minuto 34 de xogo.

Con todo, a alegría visitante durou pouco, xa que o Atlético Villalonga reaccionou de inmediato e, sen tempo para dixerir o gol encaixado, Machado encargouse de devolver as táboas ao marcador.

Despois do paso polos vestiarios, o equipo local saíu disposto a darlle a volta ao resultado.

Non se cumpriron os primeiros 10 minutos da segunda metade e a portuguesa Machado volveu vestirse de goleadora para anotar o 2-1.

Aínda quedaba moito partido por diante e o conxunto madrileño tentou por todos os medios anotar o gol do empate, pero as xogadoras celestes souberon mantenter a vantaxe no marcador para levar o tres puntos dun partido que se complicou.

Consulta neste enlace a acta do partido