Remonta do Villalonga ante o Alondras para seguir crendo na permanencia

O Villalonga agárrase ás súas opcións de permanencia en Terceira RFEF tras o seu triunfo este Xoves Santo en San Pedro ante todo un equipo da zona de play-off como o Alondras (2-1).

Os celestes tiveron que remar, e moito, para remontar o gol inicial do conxunto morrancense e facerse con tres puntos que lle permiten manterse fóra do descenso directo (empatado co Valladares) e cun partido menos que pode facerlle recuperar ata tres postos máis.

O do Alondras foi un duelo complicado e loitado, entre dous equipos que sabían o que se estaban a xogar.

Tanto foi así que durante os primeiros 45 minutos non se moveu o marcador.

O primeiro en anotar foi o Alondras, xa no minuto 71 cun tanto de Yelco que parecía que podía ser decisivo.

Nada máis lonxe da realidade, e é que o Villalonga reaccionou de inmediato e con dous goles de Dieguito no 74 e no 80 deu a volta ao marcador para alegría da afección local.

Quedaban dez minutos e os celestes empregáronse a fondo para manter o seu prezado botín e seguir crendo que a salvación é posible.

