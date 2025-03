San Pedro vibra coa goleada do Atletico Villalonga sobre o Sporting de Gijón

O Atlético Villalonga ofreceu un recital goleador en San Pedro, vencendo por un contundente 5-1 ao Real Sporting de Gijón.

O equipo local, impulsado pola súa afección, dominou o encontro de principio a fin, deixando sen opcións a un cadro asturiano que chegaba en horas baixas ao atoparse na penúltima praza da clasificación.

Nerea Lombardero abriu o marcador na primeira parte, pondo por diante ao Atlético Villalonga á media hora de xogo (1-0).

Tras o descanso, Ana Campoamor igualou o encontro para as visitantes, pero a alegría duroulles pouco e é que, apenas 5 minutos despois, Noa Díaz devolveu a vantaxe ao seu equipo (2-1).

A partir de aí, o Atlético Villalonga desatou o seu poderío ofensivo. Amanda ampliou a diferenza no minuto 73, e Mery, no seu segundo partido tras regresar da súa longa lesión, anotou no minuto 89 o 4-1 desde o punto de penalti.

Xa no desconto, Sara García redondeou a goleada co quinto gol para os locais.

Con esta vitoria, o Atlético Villalonga reencóntrase co triunfo e suma tres puntos importantes que o aúpan á sétima praza da clasificación, á espera do que faga o Avilés fronte ao Rayo Vallecano.

Consulta a acta neste enlace