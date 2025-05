Un Selectivo Nacional con sorpresas no Pontillón do Castro

A pista de piragüismo David Cal, no encoro pontevedrés de Pontillón do Castro, foi escenario este xoves 1 de maio do Selectivo Nacional de barcos de equipo, co que a Federación Española pretendía completar o equipo nacional que competirá na primeira Copa do Mundo de Sprint da tempada.

Esta cita terá lugar na localidade húngara de Szeged entre o 14 e o 18 de maio.

Foi un Selectivo con sorpresas, tanto en categoría masculina como feminina.

Nesta última, no C-2 500 feminino, partía como favorita a tripulación olímpica da pontevedresa Antía Jácome e a madrileña María Corbera, que contra prognóstico se viron superadas pola parella composta por María de los Ángeles Moreno e Viktoriia Yarchevska.

Na canoa masculina pola súa banda tamén houbo triunfo inesperado e con outro pontevedrés como protagonista, Adrián Sieiro.

Xunto ao seu novo compañeiro de embarcación, Daniel Grijalba, venceron por só 0,016 segundos os medallistas olímpicos en París Joan Antoni Moreno e Diego Domínguez.

Terceiros a só 0,243 segundos entrou a parella formada por Pablo Crespo e Pedro Torrado e cuartos a 1,46 segundos Martín Jácome e Manuel Fontán.

En kaiak Roi Rodriguez e Alberto Llera venceron no K-2 500, do mesmo xeito que Estefanía Fernández e Begoña Lazkano, e os K-4 gañadores foron os de Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper e Álex Graneri en categoría masculina e Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández e Barbara Pardo na feminina.