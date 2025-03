Semana crave para o Pontevedra con tres partidos, visita ao Avilés e a baixa de Charly

A tempada entra no seu momento clave e no Pontevedra Club de Fútbol son conscientes diso. Restan nove xornadas e un mínimo erro pode botar por terra os obxectivos do líder, que ten que afrontar unha semana de tres partidos que resultará determinante no seu obxectivo de conseguir o ascenso.

O primeiro deles será este domingo fronte ao Real Avilés (Román Sánchez Puerta, 17:00 horas), un equipo que evolucionou a nivel clasificatorio en relación á primeira volta e que chega á cita en boa dinámica en canto a resultados.

De feito é que o conxunto asturiano aínda non perdeu no que vai de ano, mentres que o Pontevedra aínda non gañou fóra de casa. Eles "están a un altísimo nivel, o ano pasado quedaron a un pasito do cambio de categoría, pero redobraron a aposta e apostado por unha mellora no persoal máis que notable", sinalou Yago Iglesias.

Ademais, "teñen un adestrador con moita experiencia que os fai competir que dá xenio. Somos conscientes diso, imos coas ideas claras e con ilusión de conseguir tres puntos que nos dean ese plus para o resto de xornadas", indicou.

En canto á semana maratoniana que ten por diante o equipo lerezano, o técnico granate ten claro que debe dosificar aos seus xogadores. "Cando e onde non está claro e, si estivéseo, non o ía a desvelar. Imos dosificar e xa veremos. Ao final nesta semana e neste momento ratifícome en que o partido máis importante é o que toca, non pensamos máis aló do domingo ás 17:00. Cando saiamos analizaremos e pensaremos cal é a mellor aliñación, pero só existe o Avilés", subliñou.

LESIÓN DE CHARLY

O dianteiro, que tivo que ser substituído no enfrontamento fronte ao Guijuelo, sofre unha lesión no adutor e estará parado "ao redor de tres ou catro semanas".

"Imos ver como evoluciona e, a partir de aí, os servizos médicos comentarannos a súa evolución", explicou Iglesias. O que está claro é que, para este tres partidos, "non contaremos con el".

O que xa está a piques de ter minutos é Dalisson, quen entrou paulatinamente aos adestramentos desta semana.

Segundo aclarou o técnico, adestrou gran parte da semana co grupo e hoxe realizaron o adestramento de menor carga e fíxoo todo, pero terán que sopesar como se atopa o sábado para decidir si contan con el para o partido en Avilés.