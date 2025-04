"Sorpresa" na Federación pola renuncia de Teresa Portela ao Selectivo

A decisión de Teresa Portela de renunciar ao Selectivo Nacional Sprint de Piragüismo que se disputa esta semana en Sevilla, cargando duramente contra a Real Federación Española de Piragüismo, sacudiu os cimentos do piragüismo español.

Non tardou de feito a Federación en publicar un comunicado oficial de resposta á padexeira, sete veces olímpica, na que sinala a súa "sorpresa" pola decisión da pontevedresa.

Asegura na súa defensa o organismo reitor do piragüismo español que "non solicitou en ningún momento que Teresa centre a súa preparación exclusivamente en Sevilla" e que "apoiou a súa decisión persoal de continuar adestrando en Pontevedra".

Con todo, argumenta o comunicado, "todas as concentracións permanentes dos grupos de adestramento implican un sacrificio importante para todos os deportistas, ao estar separados das súas familias, o cal orixina renuncias por parte dun gran número deles que teñen o obxectivo de representar a España nas competicións internacionais".

"Entendemos a dificultade que supón traballar lonxe do teu fogar, pero é unha realidade para unha alta porcentaxe dos deportistas que forman parte dos equipos nacionais da RFEP", afirma a Federación.

No que respecta a situación particular de Teresa Portela "podería optar a formar parte dos proxectos de K1 e K2. Así mesmo, expúxoselle que, se desexa integrarse no proxecto de K4, deberá coordinarse con Joaquín Delgado Caballero, técnico do Equipo Nacional, para participar en concentracións temporais. Todo iso, buscando sempre a mellor compatibilidade coa súa situación de conciliación familiar".

A Federación Española recoñece ademais o atraso na formación do equipo nacional de Kaiak Muller, ante as críticas da medallista de prata en Tokyo, unha situación que xustifica por "as circunstancias excepcionais que atravesou nos últimos meses o ente federativo polas dilacións do proceso electoral".

O comunicado federativo conclúe asegurando que "respecta a decisión dunha lenda como Teresa Portela", pero reafírmase na decisión de "cumprir cos criterios de selección aprobados pola Xunta Directiva".