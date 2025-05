Verducido, epicentro do piragüismo nacional cunha Copa de España con sabor olímpico

O Centro Deportivo David Cal, en Verducido, converteuse este fin de semana no punto de encontro do mellor do piragüismo español, acollendo a Segunda Copa de España de Sprint Olímpico.

A cita reuniu a once padeeiros olímpicos, incluídos catro medallistas.

O primeiro día de competición, celebrada o sábado, dedicouse ás probas en barcos individuais, coas distancias de 200 metros pola mañá e 500 metros pola tarde.

Segunda Copa de España de Sprint Olímpico celebrada en VerducidoFederación Española de Piragüismo

Nas probas de 200 metros, as vitorias foron para María Corbera (C1), Uxue Arsuaga (K1), Adrián Sieiro (C1) e Carlos Arévalo (K1), mentres que nos 500 os ouros recaeron en Laura Pedruelo (K1), María Corbera (C1), Pedro Torrado (C1) e Matías Valentín Otero (K1).

A xornada dominical foi a quenda dos barcos de equipo, onde houbo un claro dominio por parte das grandes figuras do piragüismo nacional.

En categoría sénior, os triunfos foron para Elena Gomezmellian e Antía Jácome en C2 500, Cristina Soutelo e Elena Rodríguez en K2 500, os irmáns González en C2 500, e Carlos Arévalo e Rodrigo Germade en K2 500.

Nas probas de catro tripulantes, as vitorias foron para o K4 do Fluvial de Lugo de Roza, Arévalo, Toro e Germade; o K4 de Aranxuez das irmás Zapata, Isequilla e Veiga; o C4 do Náutico de Sevilla de Jácome, Gomezmillán, Castiñeiro e Macho; e o C4 masculino, o triunfo foi para o Náutico O Muiño de Ribadumia de Ferro, Picón, Santorromán e Sieiro.

A competición tamén incluíu as probas de categoría Junior, Paracanoe e as probas inclusivas.

A próxima gran cita no Sprint Olímpico nacional será o Campionato de España, que se celebrará de novo en Verducido, do 1 ao 3 de agosto.