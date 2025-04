O vigués Tomás Currás e o sueco Olle Walling disputarán a final do ITF de Sanxenxo

O tenista viguésTomás Currás, do equipo URECA, clasificouse para a gran final do ITF World Tennis Tour M15 Sanxenxo tras vencer ao mallorquino Sergio Canellón por 2-6 e 2-6.

Currás, que accede á súa segunda final na súa carreira nun torneo M15 do circuíto ITF, demostrou unha clara superioridade mostrándose moi sólido sobre a pista e minimizando erros non forzados que contrarrestaban co xogo do seu rival.

Agora, o vigués enfrontarase na final ao sueco Olle Wallin, quen chega a este partido decisivo tras eliminar ao vixente campión do torneo en 2024, o arxentino Julio César Porras.

Walin impúxose nun emocionante duelo que se resolveu en tres sets: 6-4, 2-6 e 6-3.

O sueco será un óso duro de roer para o vigués, ao caracterizarse por ser un xogador de gran envergadura e por ter un potente saque que lle permite dominar moitos puntos desde o inicio.

Olle Wallin, non ITF World Tennis Tour M15 SanxenxoJuan Caballero

A gran final do ITF World Tennis Tour M15 Sanxenxo disputarase o domingo 27 nas pistas rápidas de GreenSet do Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo.

O encontro arrincará a partir das 11:00 horas, con entrada libre até completar aforamento.

No caso da final de dobres, os baleares Sergio Canellón e Izan Almazán impuxéronse ao mexicano Ian Lucca Cervantes e ao marroquí Younes Lalami por un claro 6-0 e 6-2.