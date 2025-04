Vitoria do Atlético Villalonga fronte ao Rayo Vallecano para escalar á sexta praza

O Atlético Villalonga segue de doce tras superar por 0-2 ao Rayo Vallecano.

O conxunto celeste sumou este sábado tres importantes puntos que lle serven para ascender ao sexto posto da táboa e superar ao Eibar B, equipo contra o que pechará a competición a próxima xornada.

O conxunto celeste saíu en Vallecas disposto a conseguir a vitoria e non tardou en adiantarse no marcador cun tanto de Andrea despois duns primeiros 20 minutos nos que dominou e foi dono do esférico.

As de Madrid, que encadean a súa quinta derrota consecutiva, trataron de reaccionar no segundo tempo, pero as de Romina Dadín mantivéronse firmes en defensa e aproveitaron o seu momento para sentenciar.

Así, Machado, no 77, fixo o 0-2 definitivo co que o Atlétivo Villalonga ascende á sexta praza da táboa.

O equipo de Sanxenxo porá fin á tempora recibindo en San Pedro ao Eibar B, equipo contra o que empatou a cero no partido de ida.