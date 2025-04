Wallin imponse ao vigués Currás na final do ITF World Tennis Tour M15 Sanxenxo

Cun cheo de público na bancada e unha xornada inmellorable en canto a temperatura refírese, Sanxenxo botou o peche a un exitoso ITF World Tennis Tour M15 do que saíu gañador o sueco Olle Wallin.

Olle Wallin, na final do ITF World Tennis Tour M15Juan Caballero

A pesar de que o vigués Tomás Currás expuxo serias dificultades a Wallin con restos que chegaron a desesperarlle.

Con todo, a súa potencia no saque converteuse nun hándicap determinante para o tenista local, que caeu por un claro 1-6 e 4-6.

"Estou contento pola semana, a verdade é que chegar á final en casa está moi ben", declarou Currás, quen espera alargar o refacho de bos resultados que está a conseguir.

Tras a súa participación en Sanxenxo, o vigués desprázase a Sabadell para disputar o ITF M25, que se celebrará até o próximo 4 de maio.

A entrega de premios tivo lugar ao termo do partido, nun acto que contou coa presenza do presidente dA Cultural, Paco Hernández; o Director Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, José Tronchoni; o concelleiro de deportes e deputado provincial, Marcos Guisasola; e o presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez.