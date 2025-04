O Waterpolo Pontevedra certifica a permanencia en Primeira Nacional

O CW Pontevedra logrou unha vitoria crucial ante o CN Cidade de Alcorcón por 15-12, asegurando matematicamente a súa permanencia na Primeira División Nacional Feminina.

E iso que o encontro comezou da peor maneira para o equipo local, que se viu sorprendido por un 0-2 inicial.

Con todo, as pontevedresas demostraron a súa capacidade de reacción e, lideradas por unha acertada Sara Vanegas desde o catro metros, e unha efectiva Andrea Andión, lograron darlle a volta ao marcador antes de que finalizase o primeiro cuarto (5-3).

O guion apenas cambiou no segundo cuarto e o Waterpolo Pontevedra aumentou a vantaxe a 7-4, que pronto foi reducida polo Alcorcón para deixar o marcador ao descanso nun axustado 8-7.

Despois do intermedio, o equipo local mantivo o seu dominio, controlando o ritmo do partido e ampliando a súa renda até o 11-8 ao termo do terceiro período.

No último acto, as locais chegaron a ter un colchón de catro goles (14-10), pero o Alcorcón non se rendeu e tratou de loitar até o final, deixando o marcador definitivo nun 15-12.

Con esta vitoria, o Waterpolo Pontevedra continúa líder e certifica a súa permanencia de forma matemática na Primeira División Nacional Feminina cando aínda restan tres xornadas para a conclusión da tempada.

