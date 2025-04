A Xunta porá "os medios necesarios" para que Teresa Portela e Carolina García adestren en Pontevedra

Morea de apoios a Teresa Portela tras facer pública a súa renuncia ao Selectivo Nacional de Piragüismo, denunciando trabas por parte da Real Federación Española de Piragüismo.

O traslado do equipo nacional de Kaiak Feminino a Sevilla, tras un ciclo olímpico con base en Pontevedra, é un dos principais motivos da decisión e unha circunstancia que tamén afecta a outra padexeira olímpica pontevedresa como Carolina García.

De feito Carolina foi unha das primeiras en reaccionar publicamente ao vídeo de Portela explicando a súa situación, entendendo que se trata ao seu xuízo dunha "decisión xustificada" da que "espero que o piragüismo feminino non teña que arrepentirse", asegurou.

Cabe destacar que Carolina García e Teresa Portela compartiron K-4 nos Xogos de París 2024, conseguindo un brillante diploma olímpico.

Tras todo o balbordo que se xerou, con resposta incluída da Federación Española, este martes produciuse un importante respaldo para ambas as dúas deportistas.

O secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete, e o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, mantiveron un encontro de traballo para abordar o caso.

Tras a reunión desde o goberno galego confirmaron que "porán á súa disposición os medios necesarios para que ambas as dúas poidan seguir adestrando no Centro Galego de Tecnificación Deportiva e no centro de Piragüismo David Cal de Pontillón de Castro, en Verducido, como xa fixeron no último ciclo olímpico".

Un apoio sen fisuras ao que xa se referiu a propia Teresa Portela agradecida "pola escoita e polo apoio" da secretaría xeral para o Deporte "tentando pór solución a esta situación no mes de marzo, sabendo que non é competencia da Xunta o alto rendemento e a quen lle compete é á RFEP", explicou a piragüista no vídeo compartido o luns a través das súas redes sociais.