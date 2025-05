Yago Iglesias: "Despedímonos cunha vitoria acorde co que foi o equipo"

O adestrador do Pontevedra, Yago Iglesias, ofreceu este domingo, ao finalizar o enfrontamento ante o Real Ávila, a última rolda de prensa da tempada, na que analizou o encontro e falou sobre o seu futuro dentro do club.

Iglesias sinalou que o duelo foi "de ida e volta", algo que consideraba difícil de prever ao tratarse de "dous equipos que non nos xogabamos nada" pero que querían "acabar ben a tempada e dar espectáculo".

Neste sentido, o técnico cre que "o equipo deu boa imaxe, despedímonos cunha vitoria acorde co que foi o equipo". Ademais, o gol de Dalisson, "pon o broche final e é a mellor maneira de baixar o pano".

Sobre o rival, destacou que "tenta facer cousas diferentes, pero a súa potencialidade é correr e aproveitar os espazos", algo que se viu nos dous goles. "Este equipo vai xogar un play-off e a nivel físico é do mellor que hai nesta categoría", recoñeceu.

En canto á súa continuidade no club, Iglesias volveu insistir en que "non falaron comigo. A tempada pasada, no momento no que se terminou contra o Betis, pasaron 10 días ata que o club sentou comigo" e sinalou que o ano pasado optaron pola continuidade e iso viuse reflectido na tempada.

Iglesias tamén se referiu aos rumores que o vinculan con outros clubs, como o Racing de Ferrol, e afirmou que "é un orgullo que se fale, pero non lle dou maior importancia", xa que o seu futuro dependerá do proxecto e dos obxectivos que se marque o Pontevedra.

Neste sentido, indicou que "a tempada que vén vai ser moi complexa. Hai moitos pasos que dar. O Pontevedra é un club para ter futuro e seguir escalando, pero para iso teñen que ter claros cales son eses pasos".

Por último, o adestrador granate mostrou o seu apoio á afección e ao Compostela, que atravesa un momento delicado ao certificarse o seu descenso a Terceira RFEF.