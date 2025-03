Yago Iglesias, ante o Pontevedra-Numancia: "Despois deste partido quedarán 21 puntos. Non é unha final"

Chega o partido que todo o mundo estaba esaperando. Primeiro e segundo da táboa, ou o que é o mesmo Pontevedra Club de Fútbol e CD Numancia, mídense este mércores 19 (20.30 horas) no Estadio Municipal de Pasarón.

Separados por un só punto, cos granates en vantaxe, o duelo ten aroma de encontro decisivo na loita polo ascenso, aínda que o adestrador do Pontevedra prefire non velo do todo así.

"Despois deste partido quedarán 21 puntos. Non é unha final", asegurou este martes Yago Iglesias.

"Creo que os dous equipos estamos a facer unha tempada moi boa e pode ter ese aliciente, pero creo que non é definitivo", reitera o técnico dos da Boa Vila.

Con todo Yago entende que "evidentemente gañar este mércores dá un plus", e mesmo a posibilidade voltear o diferencial de goles ao seu favor (perderon 2-0 na ida) "é algo interesante poder facelo", pero "creo que pensar en marcar o terceiro antes que o primeiro non é bo", afirmou o preparador.

O que si recoñece Iglesias é que no vestiario granate, tras a suspensión do encontro contra o Numancia no seu día por alerta meteorolóxica, "plantexámonos tentar que cando se xogase seguir por diante, e estamos na situación que queriamos".

Por iso o obxectivo agora é manter á fronte da táboa, aínda que "antes do partido, nunca asinamos un empate".

A pesar de chegar por detrás e necesitar o triunfo con máis urxencia, Yago espera un Numancia fiel ao seu estilo de xogo, un equipo rochoso entendendo "que a súa idea non a van a cambiar, porque é o que lles trouxo até aquí".

Na súa alegación final ante os medios de comunicación o adestrador do Pontevedra desexou ademais que Pasarón sexa o das grandes noites, e é que "Pontevedra é unha unha cidade de fútbol, e eu sei que Pontevedra nos días que o equipo o necesita, está".

Para o duelo directo contra o Numancia o preparador dos pontevedreses só terá unha baixa, a de Charly, máis aló dos dous lesionados de longa duración.