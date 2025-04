Yago Iglesias, ante o partido decisivo co Laredo: "Cando Pasarón roxe co equipo, leva os xogadores polo aire"

O partido decisivo deste domingo en Pasarón, no que o Pontevedra CF pode materializar o ascenso de categoría, animou á afección e haberá case cheo no estadio. Ao mediodía deste sábado, venderan 5.042 entradas.

Co bo ambiente do estadio garantido, o adestrador do Pontevedra, Yago Iglesias, confía en que a afección acompañe ao equipo cara á vitoria. "Cando Pasarón apoia, cando Pasarón se enche, cando Pasarón roxe co equipo e contra o equipo contrario, leva os xogadores polo aire".

Os granates enfróntanse ao pechacancelas, o Laredo, con apenas unha vitoria fóra da casa esta tempada, pero Yago Iglesias rexeita dar por sentada a vitoria, que automaticamente garantiría o ascenso con independencia do resultado do segundo, o Numancia.

"Afrontámolo como un partido máis", asegurou este sábado en rolda de prensa. "Evidentemente, son tres puntos que claramente nos darían o o campionato", recoñece, e enfrontan o partido "sendo conscientes desa consecuencia", pero insiste en que tamén o fan "sen anticipar".

Así, asegura que "nos centramos única e exclusivamente en sacar o partido adiante" e "non imos perder un segundo en pensar que isto vai ser fácil".

No vestiario non se notan eses aires triunfalistas que si vive a cidade. "A pesar de ser un equipo novo, é un equipo maduro á hora de afrontar a semana; nas nosas cabezas e dentro do vestiario non se nos escapa a concentración, non imos pensar que isto vai ser fácil", asegura.

"O equipo está 100% centrado no que ten que facer, igual que a semana pasada", indica, en alusión a que a vitoria do pasado domingo en Salamanca tamén podería haberlles dado o ascenso directo si o Numancia non gañase ao Ávila.

Non perden de vista as opcións de vitoria e que sumar ese tres puntos converteríaos en campións e derivarían nunha festa que a afección xa anticipa. Ante esas posibles celebracións, recoñece o seu desexo de que "todos poidamos festexar e gozar dun gran día de fútbol e dunha festa na cidade".

Recoñece que sería "ilusionante poder conseguir o obxectivo final na casa, coa nosa xente e, sobre todo, vendo a resposta que hai por parte da afección".

Rolda de prensa de Yago Iglesias, adestrador do Pontevedra CFCristina Saiz

O PERSOAL, AO 100%

O partido será decisivo e o equipo chega "ao 100%", sen ningunha lesión. Os xogadores de longa duración "están todos dispoñibles".

A pesar de enfrontarse ao pechacancelas, tampouco queren dar por sentado que será un rival fácil, pois, tras o "golpe de efecto" do cambio de adestrador, o Laredo "conseguiu dar un pasi´o adiante" e foi capaz de gañar en Valladolid e de empatar en Soria.

O Laredo "é un equipo que compite ben" e Yago Iglesias non perde de vista que "todos os equipos aos que nos enfrontamos, sobre todo en Pasarón, veñen concienciados de ter que facer as cousas moi moi ben para sacar algo e entendemos que neste caso, non vai ser diferente".

Na recta final do campionato, Yago Iglesias recoñece que a valoración do Pontevedra como equipo local "é moi boa". A falta de tres xornadas, "o rendemento do equipo é sobresaliente", pero prefire ir partido a partido e esperar a final de curso para recibir as notas.

A MELLOR MEDALLA, A AFECCIÓN

Ponse retos e quere un final con sabor a vitoria. "Queremos a matrícula, acabar o ano gañando todo".

En todo caso, se falan de medallas, para o técnico granate, o título "máis importante" é "ilusionar á xente, poder encher Pasarón, ter á afección e á cidade co equipo, achegalos a nós".

Esa euforia da afección "é un título que non ten copa, que non ten medalla" pero que é "o máis importante" para eles "a nivel sentimental, de valores e de sentirnos orgullosos interiormente cada un dos que formamos parte deste club".