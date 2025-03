Ó actual Entroido de Cobres

Tódolos martes de entroido, un cento nun século, se celebrou a Corrida do Galo na comarca de Cobres (Sta. Cristina é Santo Adrán) no concelho de Vilaboa.

Desconhécense as orixes de tan peculiar evento, pero as fotografías máis antigas xa acadaron os cen anos. Nelas pódese aprezar que, malia a fonda pobreza daqueles tempos, @s obreir@s de Cobres non ían trabalhar o martes de Entroido pola tarde. Foi ó único festivo local de iniciativa popular non instituído polo Estado. Ó carnaval xenuíno estaba composto por tres elementos básicos:

MADAMAS E GALÁNS - Son a cara vistosa da festa. Dúas fileiras de mozos é mozas percorren barrios é lugares danzando tras dos gaiteiros perante varios días ataviados con tradicionais é coloristas traxes, arestora imitados en moitos lugares do país. Esta actividade supón un sacrificio grande motivado polo excesivo peso dos traxes e as longas caminhadas (Vilaboa ubícase na aba dunha montanha que remata na enseada de S. Simón) onde non faltan costas e reviravoltas. Pero todo ó fan cun sorriso nos beizos porque ser madama ou galán no Entroido de Cobres é unha honra insuperable. Algo para lembrar toda a vida e para ser contado a filhos e netos.

Sendo eu ben cativo (alá por fináis dos cincuenta) lembro que as madamas levaban encima tódalas xoias da comarca que, unha vez rematada a festa, devolvían a cada quen ó seu. Nunca se deu ningún tipo de roubo. Eles levaban ámbolos brazos cheos de reloxos, cando un bo reloxo era un artigo de luxo, unha xoia que pasaba de avós a netos.

O GALO MAILOS "VELHOS"- Eran ó cerne da festa. Un galo vivo era soterrado deixándolle ó pescozo fóra. Arredor del estaba ó círculo do "velhos", uns mozos choqueiros con cadanseu pau. Ó valente que burlase a garda pretoriana dos velhos, arrincase ó Galo do chan e fuxira con el, alén de certa distancia, quedaba con el pero, de ser atrapado no intento, o único que ganhaba era unha tanda de trancazos. Este sistema foi cambiado polo "galo no pau", un varal de eucalito recén pelado e ensebado e venha a trepar por el intentando o imposible. Pero vaites que o subdelegado do goberno Xurxo Parada prohibiu a cucanha con Galo vivo e foi substituído por un de plástico "made in China" que se ven utilizando desde entón. Moi loable a postura de don Xurxo en contra do maltrato animal en Cobres pero que nada fixo contra o maltrato no coso de San Roque…. "Se ch’é isto xustiza, que ó de ó me leve !", dicía Deus mirando ó chan segundo o gran Curros Enríquez

O PREDICADOR- Tres persoas de tres xeracións dos meus foron predicadores do Entroido de Cobres. O primeiro, o avó Xosé. O enxebre vate foi o primeiro en usar o verso oitosílabo con rima asoante, ideal para coplas e sermóns. Xosé Peón escribía, memorizaba e recitaba de viva voz o seu sermón en clave de humor. Escribiu innumerábeis relatos, poemas e mesmo unha obra de teatro en verso que el mesmo dirixiu. Titulábase "Ó muínho da Torre" e foi representada varias veces o longo da segunda década do sec. XX en lugares tan emblemáticos como a anterga Sociedade Cultural Salcedo ou o desaparecido Teatro Malvar de Pontevedra. Seguiulhe o seu primoxénito Herminio, un verdadeiro namorado da Fala, polo que foi duramente reprimido aló por 1951, sendo eu un neno de meses, con acusacións tales como a seguinte: "…también solía componer versos y coplas contra los partidos de derechas, criticándolos y mofàndose de todo cuanto a ellos se refería" ou estoutra: "en mayo de 1936 vino a Pontevedra vistiendo camisa roja en la manifestacón celebrada en ese día" Con excusas así encarceraban e mesmo mataban a xente honrada, por difícil de crer que resulte a día de hoxe. Nada diso disuadiu ó meu velho, que seguiu a escribir pregóns, relatos, poemas e curtas teatrais pero, iso si, con moito coidado. Ó seu "Reportaxe de actualidade" é unh boa mostra do seu talento e da súa loita agrarista. Do Meu pai conservéi e utilicei unha introducción ó carnaval de Cobres da súa autoría que eu estropeei un chisco:

Santa Comba e San Cibrán,

abogados do meigallo

Santa Cristina de Cobres,

San Adrián o do barco.

San Martinho de Salcedo,

montado no seu cabalo,

Santo André de Lourizán

co ten peixinho afumado

polos gases daquel demo

que che plantaron ó lado.

San Benitinho de Lérez,

carterista pero honrado

e os outros santos todos

que quedan no calendario,

me dean forza e alento

para lhes dar explicado

o contido do sermón

do entroido deste año

Despois dese encabézamento comezaba o sermón cos seus varios apartados de fóra a dentro, é dicir, primeiro crítica internacional, logo a nivel nacional, despois ponhendo a caer dun burro ó alcalde e todo o tinglado municipal e, para remate, o máis interesante e perigoso: a crítica local.

Os sermóns de Entroido dos Peóns son unha verdadeira crónica do século XX. Mágoa non as conservar todas!

O malo destas cousas é que se van desvirtuando para rematar sendo unha festa calquera, perdéndose as singularidades que as fan especial. Pode que tenha que ser así e que as maneiras doutros tempos non sexan máis que batalhinhas de avó Cebolleta.

E coa mesma me despido

do público en xeral,

pidindo perdón a todos

por se algo sentou mal

pro, xa se sabe que estas

Son cousas do CARNAVAL!