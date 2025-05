Apuntando ando III

Algunha vez detivéronse a considerar a forza que reside nos nosos pensamentos? Aristóteles, coa súa sabedoría ancestral, xa albiscaba a intrincada conexión entre o noso mundo interior e a realidade que construímos, sentenciando que:

"o pensamento guía a acción, a repetición de actos xera hábitos, os hábitos configuran o carácter e o carácter determina o destino".

Esta análise sobre o nexo indisoluble entre pensamento, acción, hábito, carácter e destino subliña a transcendental importancia daquilo que pensamos. É innegable que os nosos pensamentos son o motor que impulsa as nosas accións cotiás.

Innumerables exemplos iluminan esta verdade. Así, consideremos ao veciño de Pontevedra que, consciente da riqueza natural que o abraza – as nosas praias, montes, o sereno río Lérez – decide activamente reciclar, optar pola bicicleta ou apoiar iniciativas locais de conservación. A súa preocupación pola contorna, nacida dunha profunda valoración, materialízase en actos concretos.

Ou pensemos naquela persoa que abraza firmemente a igualdade de oportunidades para todos a cidadanía, sen importar a súa orixe ou condición. Esta convicción pódese traducir no seu apoio a asociacións inclusivas, ou no seu firme rexeitamento a comentarios discriminatorios que acaba de escoitar na cafetaría do seu barrio.

Imaxinemos a alguén que cre profundamente na igualdade de dereitos entre homes e mulleres. Isto podería manifestarse no seu apoio activo a movementos feministas ou no seu compromiso de educar en valores de igualdade. En definitiva, as nosas conviccións intelectuais e morais impulsan as nosas accións.

Con todo, neste mundo hiperconectado, as nosas mentes convertéronse nun campo de batalla sutil. Os políticos e o márketing, con estratexias cada vez máis sofisticadas, buscan influír nos nosos pensamentos para dirixir as nosas accións. A táctica máis efectiva non reside só en bombardearnos con información, senón en moldear a forma en que interpretamos esa información.

Por tanto, resulta crucial que, como cidadáns, desenvolvamos unha aguda conciencia crítica sobre as estratexias que se despregan para modelar a nosa forma de pensar. Algúns destes métodos son moi evidentes; prestemos atención a tres deles:

A. O enfoque do encadre

Esta estratexia consiste en presentar un tema ou un acontecemento desde unha perspectiva específica, resaltando certos aspectos mentres se invisibilizan outros. Ao seleccionar coidadosamente que elementos salientar, o poder busca influír na interpretación e a valoración que a cidadanía realiza da situación.

Por exemplo, un goberno podería encadrar un aumento de impostos como un "investimento necesario para o futuro" en lugar dun "recorte ao peto dos cidadáns". Os medios de comunicación poden presentar a inmigración como unha "ameaza á seguridade nacional" ou como unha "oportunidade de enriquecemento cultural", xerando percepcións radicalmente diferentes.

En Galicia, observamos isto claramente no debate sobre a macrocelulosa impulsada por ALTRI e GREENALIA:

* Enfoque pro-proxecto (Xunta de Galicia e Altri): Encádrase o proxecto como unha oportunidade crucial para o desenvolvemento económico da Ulloa e Galicia. Saliéntase o investimento millonario, a creación de emprego directo e indirecto e o potencial para revitalizar unha zona rural afectada polo despoboamento. Utilízanse termos como "proxecto estratéxico", "motor económico", "creación de riqueza" e "futuro para a comarca". Destácanse cifras de investimento e emprego, presentando a Altri como unha empresa comprometida co progreso da autonomía galega.

* Enfoque crítico (plataformas ecoloxistas e oposición): Encadran a fábrica como unha grave ameaza para o medio ambiente galego. Resáltanse os riscos de contaminación do río Ulla e a ría de Arousa, o elevado consumo de auga, o impacto na biodiversidade (incluíndo zonas protexidas), o fomento do monocultivo de eucalipto e a afección á paisaxe e patrimonio cultural. Empréganse termos como "desastre ecolóxico", "ameaza irreversible", "destrución do territorio", "contaminación" e "insostíbel" para xerar alarma e oposición.

B. A axenda:

Este método céntrase en determinar que temas se consideran relevantes e cales se relegan ao esquecemento. Ao priorizar certos asuntos e silenciar outros, o poder inflúe nas preocupacións da cidadanía e no foco do debate público. Se os medios, controlados por certos intereses, salientan constantemente a "inseguridade cidadá" ou supostos casos de corrupción política, pero ignoran problemas como a desigualdade económica ou a crise climática, a atención pública centrarase no primeiro, moldeando as prioridades políticas e as demandas aos gobernantes.

C. O uso estratéxico da Linguaxe:

A elección de palabras, o uso de metáforas, analoxías e recursos retóricos poden evocar emocións e moldear a opinión pública de maneira sutil pero poderosa. Así, o emprego de eufemismos ou unha linguaxe calculadamente ambigua ou técnica é habitual. Fálase de "axustes" en lugar de recortes, de "flexibilización laboral" en lugar de precarización ou de "colaboración público-privada" para describir privatizacións. É evidente que esta manipulación lingüística dificulta a comprensión cidadá e , ante todo, desactiva o debate crítico.

En resumo, estas estratexias non impoñen directamente que debemos pensar, pero configuran o contexto no que o pensamento se produce. Por iso, na era da información amañada, pensar por un mesmo convértese nun acto revolucionario de resistencia fronte á manipulación.