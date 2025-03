El atraco y el golpe lo paga el psoe de nuestros bolsillos: primer pago

Érase que se eran tres cerditos que construían su casa para que no les atacase el lobo -ibérico- y los comiese. Retozando en la cochiquera un día tras otro, gritando y chillando a la par que tocándose el morro bien a gusto, vieron llegar al porquero con aire solemne y ceremonioso: lejos de lanzarles admoniciones sobre su despreocupación y dejadez ante el estado de la cochiquera y lejos de reclamarles la dedicación necesaria a sus quehaceres y obligaciones les informó que él, a costa del erario del cortijo, pagaba una buena cuadra de buena piedra y además les entregaba, también al mismo cargo, una cantidad de forraje que entre remolachas y nabos les duraría una buena porción de años. De esta manera podían seguir retozando en medio de aquel lodo sin preocupaciones. La alegría era inmensa en el fangal.

Mientras iban hablando del sablazo el desgobierno de la autonomía seguía a su ritmo tropical incrementando el gasto político y metiendo nueva deuda de dos mil millones en un santiamén: a la cantidad que se había acordado dos o tres meses antes hubo que sumarle la nueva cifra. Tenemos así los más de 17.000 millones que vamos a pagar todos los españoles: tiene que ser una medida tan fetén, sostenible, progresista y feminista que nada mejor que los que les han votado levanten la mano y apechuguen con el atraco. Nada sería más solidario. También no estaría mal, si no muy democrático, consultar a la ciudadanía sobre la condonación de la Deuda: ¡vamos, demócratas, no hay boulins!

¿Qué tal la pura gestión profesional, económica, social y política de la autonomía? ¿Bien? Es tan fabulosa la gestión que la Generalidad ha incurrido en tal montón de Deuda que no puede ir al mercado a financiarse porque sus papelitos, bonos, títulos y letras no se admiten en el mercado sino a tipos de interés estratosféricos: bono basura. ¡Eh! ¡bono basura! Casi 90.000 millones de vellón de Deuda. Por eso desde 2011 es el Estado, nosotros, los españoles, quienes estamos cubriendo la financiación de la Generalidad: todo el incremento exponencial de Deuda lo realizan contra el Estado, no contra el mercado: el mercado no les presta. Y la Deuda se ha gastado en un golpe sostenido contra la nación España y hay que subrayar que todo golpe, ataque, revolución, contra un Estado democrático es fas-cis-ta, ¡¡¡porque lo que queda no es una democracia!!!

¿Cómo va la ciudadanía, cómo vive la gente, cómo está la sociedad civil? Ni idea claro. No vivimos allí y para tomar el pulso hay que tocar calle. No sabemos qué tal la sanidad, la educación, la seguridad... aunque noticias hay de los rolex todos los días. Sabemos bastante de cómo tienen montado un régimen político no democrático a través del control ideológico tanto de todos los medios de comunicación a su alcance como a través de una educación sectaria tomada ideológicamente: vienen creando el frente de juventudes desde tiempo inmemorial, acunados en los medios del movimiento que okupan por tierra, mar y aire.

Sabemos los números publicados de los Presupuestos, los números de los déficits un año tras otro y sabemos la inmensa maraña de fundaciones públicas, entidades públicas y empresas públicas con toda su inmensa cohorte de cargos, partidas, colocaciones y dispendio que acarrean. Motosierra. Algunas cosas pueden nombrarse. Parapetados tras sus cargos, centenares de dirigentes van de oficina a oficina atareados en la construcción del régimen nacionalista protegidos tras varios cordones de seguridad a su alrededor, moviéndose entre coches oficiales y lenguas oficiales mientras la ciudadanía se dedica a ganarse la vida en la lengua que le sale de dentro con los servicios públicos en continua decadencia.

Cataluña es la comunidad con más delitos de España. Una cuarta parte de todos los hurtos que se denuncian en toda la nación se producen allí. En contrapartida los juzgados penales están desbordados: un ladrón tarda más de un año en sentarse en el banquillo y la ciudadanía, el comercio, el turismo, convive de forma sistemática con los que viven de delinquir, ensuciando especialmente la ciudad de Barcelona. ¿Vivienda? Atacan desde la torreta del poder de la Generalidad a las viviendas turísticas como si la ciudadanía fuese imbécil. No tienen como esconderse, todos, de su nefasta gestión. Recuerden que estamos en el socialismo del suelo intervenido, de la abundantísima normativa que se mete en la propiedad de los ciudadanos libres, normativa que da rienda suelta al mayor ataque a la propiedad de las familias permitiendo el robo legal de sus viviendas, la okupación; se cierra el círculo con los inmensos impuestos socialistas que saquean la libertad de comerciar. De tal maraña sale un churro: la inmensa falta de promoción privada de vivienda, la inmensa salida del mercado de viviendas en alquiler, y la inmensa falta de viviendas públicas porque la administración pública viene gastando desde hace décadas el dinero público obtenido de los más altos impuestos de todas las autonomías... ¿en qué? En construir un régimen, no en suministrar servicios a los ciudadanos. Necesitan mucha ultraderecha española para esconderse.

Sociedad Civil Catalana ¿ú galaica? es la que ha abierto las causas por malversación y contra la ley de amnistía en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal de Justicia de la UE. En una reciente nota acusaba tanto al gobierno de España -y especialmente al Govern de Illa- de adoptar (como siempre) la concesión de privilegios a esa minoría parlamentaria que dio un golpe anticonstitucional y que trabaja ininterrumpidamente por el desmantelamiento del orden jurídico democrático. Sociedad Civil Catalana acusa al gobierno de vaciar de competencias y funciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, intentando borrar toda señal de la existencia del Estado. Tacha al gobierno de España como rehenes de prófugos y condenados, cuando se encontraban en su momento de máxima debilidad social. Es tal el lamelibranquismo del gobierno de España que ha obedecido a las órdenes emanadas desde la sentina nacionalista y han tenido la inmensa desfachatez de llenar de mierda la sede de la nación sentando a un asesino islamista en el lugar en el que con nuestros votos en libertad elegimos a los que nos representan. Esto no ha sucedido en Venezuela, ni en Nicaragüa, ni en Colombia: en el Parlamento de España.