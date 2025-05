Competencias e declinación de responsabilidades

Asisto perplexo ao espectáculo dalgúns políticos que se dedican a repartir competencias. No dicionario da RAG pon : “Competencia 4 . Atribución que legalmente lle corresponde a unha entidade pública, a unha autoridade xudicial ou administrativa, ou a un colectivo profesional.”

Usan a competencia para exercela segundo conveña. Éncheselle a boca con palabras como Constitución, Estatuto ou liberdade, logo non cumplen. Para non ir moi atrás lémbrome do caso das residencias de Madrid, competencia clara da comunidade autónoma. Como morría xente maior que vivía nelas, máis a causa do protocolo da vergonza, a presidenta Ayuso para atacar a Pablo Iglesias soltaba balóns fóra dicindo que era competencia do Goberno. Ayuso sabía, e sabe, que a competencia era súa. O mesmo pasou coa DANA na Comunidade Valenciana, como non houbo ninguén ao temón da responsabilidade volvemos a repetir o conto, dicimos que competencia do Goberno. Menos mal que, neste caso, veu unha xuíza que puxo as cousas no seu sitio e deixou moi claro que era competencia da comunidade autónoma. Son os riscos de poñer á cabeza dun goberno a un incompetente.

Agora estamos asistindo a unha cousa parecida en Madrid. Vemos como persoas en risco social, que non dispoñen dun teito, acaban pasando a noite na terminal T4 do aeroporto. É indigno que nunha das capitais máis ricas do mundo o concello teña colapsados os servizos sociais. Como dormen no aeroporto a competencia, e culpa, é de AENA. Mentira, a competencia é do concello de Madrid. O máis sorprendente é que o alcalde de Madrid, e responsable da competencia, é Avogado do Estado, non pode dicir que descoñece a lei. Claro que poden darse dúas casuísticas, unha é que entrara por enchufe na avogacía do Estado e realmente sexa unha persoa con pouca formación xurídica, como lle pasou á exconselleira de Xustiza e Interior da Generalitat Valenciana que declarou que non tiña experiencia para o posto e, a outra que se trate dunha manobra de enlamado típica do PP. Quédome ca segunda opción. Vese que esta é unha táctica moi usada polo PP. Primeiro negan a evidencia e a competencia, logo desatenden as súas responsabilidades ata, como pasou en calquera dos casos anteriores, converter o conflito en enfrontamento co Goberno do Estado.

O problema destes dirixentes é que non crearon as infraestruturas necesarias para esta xente. Nin comunidade autónoma, nin concello, cas súas baixadas de impostos aos ricos non fixeron nada. Seguramente o que pasa neste caso é unha cousa máis grave, dálle vergonza ensinar aos seus pobres. Hai pouco estiven en Madrid, vin xente durmindo na rúa, non só na T4. Tamén se ve moita desigualdade, hai xente moi, moi rica e xente moi, moi pobre. Vendo a esta xente en entrevistas na televisión había xente que traballaba, ou tiña unha pensión, pero que non lle daba para pagar un teito. O comportamento da alcaldía e a comunidade de Madrid é inhumano, presumen de cristiáns, algúns de misa diaria, mais permiten a miseria.

Coda.

Dáme coraxe, cólera e ira ver o que está pasando en Gaza, nomeadamente co nenos que morren de fame. Debe ser unha das peores mortes para as crianzas (e os maiores). Despois de ver o debate o mércores nas Cortes dicirlle a Feijóo que “hai que estar en silencio cando os nenos dormen e, falar, protestar, berrar, cando os asasinan de xeito xenocida, os silencios nos xenocidios son silencios cómplices”.