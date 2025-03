¿Cuándo una organización se puede considerar una secta…?

En los pasillos del pensar, fuera de las luces y de los focos, en determinados congresos y conferencias, en las barras de los bares, casi siempre se llega a la pregunta anterior…

La sociología, la antropología y la psicología tienen unos vectores o baremos para determinar cuándo una entidad o una organización social —equis, zeta o eme— cumple algunos de ellos, todos o dos tercios. Con lo cual se abren dos posibilidades. Sintetizando, digamos que la discusión que está en los pasillos de los acontecimientos culturales, pero que nunca sale a la luz, sino que se tapa, se esconde, se camufla, porque existe temor a tratar estos temas —una variedad de heterocensura social y autocensura—.

Uno: es cuando una entidad, sabiéndose aproximadamente los caracteres de una secta, una entidad ideológica —que puede ser o tener multitud de vectores o factores—, se considera que tiene un componente negativo psicológico, social, antropológico e, incluso, religioso para los individuos que están dentro… No vamos en este artículo a ofrecer definiciones descriptivas muy ponderadas, exactas y detalladas, sino más bien a ser conscientes de la cuestión que estamos tratando, porque si definimos mucho, enseguida el lector o la lectora mirará hacia un lado o hacia otro. Y este artículo tiene que estar en abierto.

Segundo: las sectas pueden ser de diversidad de tipos, raíces, motivos, causas o fines: sectas de carácter predominante religioso, semireligioso o pseudoreligioso —las definiciones de la fenomenología religiosa pueden ser enormemente amplias—, o pueden ser político-religiosas, socioreligiosas, psicológico-religiosas, etc. Pueden existir en diversidad de conglomerados y realidades, de formas y maneras. Especialmente, pronostican y enarbolan la libertad y liberación del ser humano, alcanzar estados y estadios de libertad, autonomía y voluntad más altos, alcanzar grados de conocimiento más profundo, o son la voz de la divinidad, o mil otras realidades posibles, casi siempre combinaciones de multitud de elementos y variaciones posibles…

Tercero: la gran pregunta, que esta sí que nadie se atreve a permitir, es si pueden existir sectas no solo de diez personas, o cien, o mil, o diez mil, sino de millones. Si pueden existir entidades sociales y psicosociales o psicoreligiosas que no están formadas por unos cientos de personas, sino por miles… Y que, en su seno, pueden existir, diríamos, principios "sectarios generales", más o menos compatibles con el resto de la sociedad, y también grupos claramente no acordes con la sociedad en general, pero que viven de sus principios de ese sistema ideológico —entiendo ideología en sentido amplio, tratado de ideas, en este caso, de ideas teóricas y de ideas prácticas—.

Cuarto: y también constituye un elemento de enorme polémica, es una grave pregunta. Una sociedad, entidad, grupo o ideología puede estar con nosotros diez, cincuenta o cien años, pero otras pueden estar ya siglos… Se pregunta en determinados foros y realidades…

Podríamos continuar con otras cuestiones que se abren en determinadas conferencias, estudios de ciencias sociales, al abordar temas concretos o realidades específicas, tanto sociales, políticas, económicas o históricas… porque, al final, se plantea esta cuestión, porque se llega a situaciones límite de explicación de fenómenos reales acontecidos en el devenir de la humanidad. Pueden ser de hace tres siglos, hace cincuenta años o ayer por la mañana… O, dicho de otro modo, los estudios psicológicos, antropológicos, históricos, sociológicos, económicos, políticos, religiosos, morales-éticos, y todos los abordajes que quieran aplicarse, se hacen y se llega a conclusiones. Pero siempre queda abierta una puerta que nadie quiere entrar, y la pregunta es la que estamos planteando…:

¿Cuándo una entidad equis, zeta o eme —sin poner nombres— se puede decir que, de los diez componentes esenciales que dispone, tres son sectarios o claramente sectarios…? ¿Qué, a su vez, se divide o subdivide, de modo que quizás la mayor parte del grupo no acepta esos parámetros, pero quizás sí una minoría, y los aplica, convirtiéndose en esa situación…?

Usted dirá que, como siempre, me muevo en el reino de la abstracción, la generalización o la esencialización en la abstracción. Usted puede ver, en cualquier entrada de Internet, los rasgos que las entidades oficiales, académicas y ortodoxas que estudian este problema consideran como los siete o diez grandes rasgos que son "elementos sectarios, negativos para el desarrollo psicológico humano", y que pueden ser gravemente peligrosos para el individuo que los sufre, para el grupo que los defiende o para la sociedad en general… Usted puede mirar dichas entradas, siempre siguiendo líneas oficiales, porque, como en todo, existen muchas interpretaciones, y no todas son buenas ni buscan la realidad-verdad. Y, después, digamos si "las entidades académicas", especializadas en estudios psicológicos y similares, imponen siete o diez características. Usted, si usted, empiece a mirar si tal entidad o tal organización, sea la que sea, del tipo que sea, puede que tenga la mitad de características que entran en este orden de realidad. O se le aproxima…

Es su trabajo intelectual. No sé si tendrá valor de hacerlo. Quizás le sea fácil descubrir características en diversos grupos que están al lado de usted o se indican en la prensa, pero quizás también usted tenga que plantearse si su entidad, a la que pertenece, o algunas de ellas, quizás pueda tener algunas características… Porque no olvide, nos movemos en una sociedad que tiene mucha libertad y muchos entes y grupos sociales que saben que otros tienen características negativas, pero no lo indicarán por temor a juicios, sentencias y problemas. ¿Porque no habrá censura estatal, pero sí existe social o no…?

En esas conferencias y congresos de multitud de temas, en los pasillos, se dice, se indica que se dice, la siguiente pregunta: ¿Qué nos ha pasado que, después de dos siglos y medio de Ilustración que llevamos, en multitud de temas, parece que apenas ha rozado los grandes principios de la libertad, del auténtico saber, de la autonomía correcta de la conciencia, del valor del individuo, y mil otras cuestiones, en muchos entes y entidades del planeta…? ¿Qué ha pasado…? ¿Y quizás este sea uno de los cinco puntos más graves para que la humanidad sea capaz de sobrevivir o no…? Quizás este sea uno de los puntos esenciales… ¡Aviso para navegantes, caminantes y aviadores…! ¡Paz y bien…!

