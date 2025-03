El feminismo entendido por Feijoo

¿Por qué las mujeres están en la diana de los reaccionarios que gobiernan en el mundo? ¿Por qué hay tanto miedo a los derechos de las mujeres? Posiblemente, el único motivo sea que las razones de ellas atentan contra sus privilegios y su posición de dominio. Por eso, todo aquello que vaya en contra del orden establecido que quieren perpetuar, es contrario a sus intereses.

El problema subyace en que todavía hay ignorantes que creen que el feminismo es la antítesis del machismo, y si ya es complicado establecer una comunicación entre seres humanos cuando por una palabra entendemos cosas diferentes, imagínense cuando una de las partes no alcanza el nivel mínimo de ser humano. En efecto, la derecha, que trata de explotar el bulo de que con el feminismo se le quitan derechos a los hombres.

Es evidente que el feminismo se ha posicionado en la vanguardia revolucionaria más potente de los últimos tiempos, y es la más peligrosa para todos los movimientos retrógrados que, casualmente, siempre son neoliberales, fascistas y machistas. Por eso tratan de combatirlo con tanta rabia y fomentando el odio.

El feminismo ha revisado a los hombres, pero también a las mujeres, por eso genera divisiones además de consensos. Lo que pasa es que quienes están en contra, solo ensalzan los diferentes criterios para tratar de destruirlo, cuando eso lo que demuestra es que se trata de un movimiento transversal en el que existen diferentes modos de pensar y diferentes sensibilidades.

Lo que no nos puede confundir es la derecha, porque en su ADN ideológico el feminismo no tiene lugar. Por ejemplo, ¿a qué se refería Feijoo reivindicando el feminismo de antes? ¿Reivindica, acaso, el papel de la mujer de principios del siglo XX, cuando no era más que un instrumento al servicio del hombre sin apenas derechos?

En cierto modo, el votante de derechas no deja de ser un instrumento al servicio de otros, como las mujeres de los años veinte, a las que Feijoo considera más feministas que las de ahora. En realidad, lo que quería decir es que echa de menos los tiempos en los que las mujeres no pintaban nada. Eso es lo que Feijoo entiende por feminismo.