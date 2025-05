Gracias, Yago

Siempre trato de ser comedida en cuanto al Pontevedra CF se refiere porque me puede la sangre granate y el respeto por el escudo muy por encima de quien dirija el club. Hasta me he reído muchas veces con el "Lupe vete ya". ¿Irse de dónde? ¿De su empresa? Es como pedirle a Amancio Ortega que se vaya de Inditex.

Pero cuando las cosas se hacen mal, se dicen. Y yo hoy estoy profundamente dolida.

Una empresa no va solo de números sino de gestión, de tiempos y formas, de atraer y retener talento, de educación y principios. Y si se trata del Ponte, además va de valores, de tradición y de historia. Y eso, el dinero no lo compra.

Yago Iglesias llegó con SU fútbol y debo reconocer que al principio no lo entendí mucho pero siempre he dicho que para criticar a un entrenador como mínimo hay que tener el valor de dirigir un equipo. Incluso me chocaba esa sensación de que estaba de espaldas a la afición, pero decidí ser paciente, esperar y confiar. Y es que Yago confía en sí mismo, en su equipo, pero sobre todo en el proceso. Y calló bocas, vaya si las calló.

"La empresa" una vez más falla, ni sabe ni quiere retener el talento, falla en los tiempos y en las formas, en los principios y los valores y además defrauda a la historia. Lo ha hecho antes y lo vuelve a hacer ahora.

"La empresa" busca el protagonismo, no importa que sea desde la ineptitud o la ineficacia y mientras unos construyen, otros nos seguimos topando con muros, murazos y Murillos.

Gracias, Yago, por ser parte de la historia del Pontevedra CF, gracias por demostrarnos que sí es posible cuando remamos juntos aunque mucho me temo que no llegaremos a Puerto, mientras no cambiemos de capitán. Que el impulso granate que llevas te haga crecer sin límites junto a Alex y Jonathan, porque tú sí reconoces el talento.

No se me ocurre mejor forma de acabar esta llorera que con una frase de la mejor peña de Pasarón: "Ata os collóns de 2B"-