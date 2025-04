Hipocrisía na Santa Sé

1- Non xulguedes para que non vos xulguen a vós. 2- Porque co xuízo que xulguedes hanvos xulgar a vós, e coa medida coa que midades hanvos medir a vós. 3- (Mateo 7)

Crieime, como a maioría dos nacidos nos 50 e 60 (século XX), no cristianismo católico. Fun bautizado, fixen a primeira comuñón e fun confirmado polo cardeal Quiroga Palacios. Tiven sempre moita, e boa, relación coa igrexa católica. Ensinárome os evanxeos, a obra de Xesucristo. Aquel " Amarás o teu próximo coma a ti mesmo" (San Marcos 22, 39-40). Dar de comer ao famento e de beber ao sedento sen importar quen era ou de onde viña. Todo isto non fixo outra cousa que sentar en min os alicerces do meu futuro pensamento político, a esquerda. A vida evoluciona, funme separando da crenza, máis non dos crentes. Recoñezo a influencia da educación cristiá na miña vida aínda que agora non sexa crente. Alegreime cando o Papa escolleu o nome de Francisco, vino como un símbolo e, penso, non me equivoquei.

Non tiña pensado escribir sobre o Papa Francisco, con todo o que se leva escrito. As circunstancias fan cambiar a un. Vivo fronte a unha igrexa que está de moda en Pontevedra, polo menos entre os "pijos" e os posuidores de automóbiles alta gama, que ateigan o adro da igrexa. Atraveso polo adro para adiantar. Martes 22. Escoito falar a dous homes, dicíalle un ao outro: "Por fin se ha muerto el Papa comunista". A resposta tampouco ten desperdicio: "A ver si viene ahora un Papa como dios manda, que ponga orden en la Iglesia y elimina tanto progre". Fiquei parvo. Lembreime das palabras que lle dedicaron persoas da dereita ou da extrema dereita a Francisco.Cuca Gamarra, logo de reunirse o Papa con Yolanda Díaz, clasificou a reunión como "cumbre comunista". Santiago Abascal desprezábao chamándolle "ciudadano Bergoglio". F. Maruenda, asesor de Mariano Rajoy, dixo del: "Es populista y demagogo, y solo gusta a los ateos". Logo, os de mala baba, coma Inda que para el era "el representante del diablo en la tierra" ou o eterno creador de odio e insultador Federico Jiménez Losantos que en vida lle chamaba "el Tonticristo" ou "el tío tonto de Valdano", non agardou nin un día despois da morte do Papa para dicir "por fin nos ha dejado" ou "Bergoglio pertenece a esa generación criminal de la extrema izquierda montonera peronista". Mirando isto xa entendo as palabras desta xente de "banderita" de España no pulso, no adro, bebendo das fontes do odio e rancor.

Miro o funeral por Francisco. Canta hipocrisía, canto postureo.Trump, ou Milei, e outros máis que en vida non fixeron outra cousa que insultalo, só pola palabras que dicía o Papa. Cando ía a algún funeral en nome da familia miña avoa sempre me esixía: "si non entras na igrexa é igual, pero a ti que te vexan". Van a que os vexan ou a asegurarse que morreu.

Hai tamén criticas pola esquerda, sobre todo dos gardiáns das esencias, de que o que fixo o Papa non é para tanto, que lle quedou moito por facer. E é certo quedoulle moito por facer, mais hai que ver de onde se ven. É moi difícil romper moldes logo de tantos anos de tradición. Desde a esquerda teremos que xulgar a Francisco polo efectos que houbo logo dos cambios introducidos, sen esquecer que estamos nun mundo complexo que mestura neoliberalismo no económico e autoritarismo no político e ao mesmo tempo medra a desigualdade. O Papa Francisco dou pasos que se poden considerar revolucionarios vendo como é a Igrexa. Parece insuficiente en cuestións de xénero, aínda que dúas mulleres ocupan altos cargos no Vaticano. Simona Brambilla é a primeira muller que ten un cargo de "prefectta", xefa dun "dicasterio" (ministerio). Raffaella Petrini é a muller de máis alto rango no Estado do Vaticano(sempre reservado para un obispo), secretaria xeral da Gobernación da cidade do Vaticano, de facto a número dous. Non é o que desexamos, máis é un paso importante. Aínda así e todo non podemos negar que Francisco foi un defensor dos débiles: dos migrantes, dos pobres, dos excluídos e que, para min moi importante, fixo a encíclica da ecoloxía, Laudato Si, converténdose en defensor da terra, do mar, do ar, dos animais e do ambiente. Agora hai unha vacante na Santa Sé veremos se imos cara diante ou cara atrás. Cas "banderitas" no pulso só se é hipócrita, non se axuda aos débiles, tampouco se fai evanxeo.