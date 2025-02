Intrépido speech a la grey. (Extracto)

Estamos en un momento histórico compañeros y compañeras... ¡para resolver su vida muchísimos españoles se encuentran a esta hora dependiendo de una ayuda, de una pensión o de un salario público! (se levantan, aplauden, gritos de júbilo) ¡Exactamente la mitad de la población está amparada por nuestras políticas! Hemos conseguido asociar prestación, subsidio, pensión, sueldo mínimo, renta mínima, sueldo público, con la maravillosa música de la solidaridad, (ovación) palabras sagradas que abarcan la extraordinaria amplitud de la dependencia de lo público. ¡Ah camaradas! Entre los casi 40 millones de adultos la dependencia no ha parado de aumentar en estos años hasta alcanzar la mágica cifra del 50% (vítores), y más que va a subir aún pese a todos los vientos en contra. ¡Esa ultraderecha que lanza sus acusaciones desde la caverna, acusaciones que yo ahora aquí en el comité os voy a enumerar rápidamente para que seamos conscientes de la iniquidad de esos ataques y así desvelar su inquina y odio! (se levantan, aplauden, gritos de júbilo).

¡Compañeras y compañeros! Esa ultraderecha que nos acusa de maquillar las cifras del paro con el aumento desmesurado de los 400.000 nuevos empleados públicos. Esa ultraderecha que ataca a los más de 9 millones de pensionistas a los que damos biberón desde el Presupuesto electoral; que ataca a los más de 2 millones que reciben las prestaciones de dependencia, a los más de 670.000 que reciben la sopa mínima vital gracias a nuestras políticas; atacan a los casi un millón ochocientos mil que cobran el subsidio de paro o la prestación por desempleo o la ayuda agraria o la renta activa; a los más de 700.000 que cobran pensiones de clases pasivas. Y luego atacan a los 3.600.000 empleados públicos, a los más de 570.000 que cobran las rentas mínimas de inserción... Todo esto suman diecinueve millones trescientas mil pagas públicas. ¡Qué honor! (ovación atronadora) Y ahora vamos a sumarle los asesores del Gobierno, los altos cargos del Gobierno, los diputados, los senadores, los parlamentarios de todas las autonomías, de las diputaciones, de todos los ayuntamientos de nuestro país, de los cabildos, y también los miembros nombrados a dedo en todas las fundaciones que hemos creado a cargo del erario público, de las que crearemos en el inmediato futuro, los miembros elegidos a dedo para todas las empresas públicas... y no debemos olvidarnos de que ahora estamos volviendo a meternos en las empresas del Ibex con lo que se nos han abierto las puertas para seguir colocando a nuestra gente con el dinero de todos los españoles (vítores). ¡Este vergel nos lleva a esta nuestra querida ecuación en el camino de la solidaridad, atención: veinte millones trabajando y veinte millones cobrando! (ovación atronadora) ¿Qué mejor noticia para el socialismo? No os podéis imaginar la cantidad de dinero que es esto: tengo a varios departamentos calculándolo desde hace meses porque es una información que le birlamos al ciudadano para que no se entere nunca de lo que realmente le estamos quitando. Cuando la tengamos preparada dice la ministra que va a colocarla en un cartel en su despacho y contratará una avioneta con una pancarta que la muestre por toda la costa (carcajadas).