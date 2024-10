El libro con más palabras de Occidente

Cuadernos o Cuadernos de la Mancha sería el libro de un único título y un único autor con más palabras de Occidente, cincuenta y siete mil páginas, veintidós millones de palabras.

Se ha publicado una edición modesta en un DVD, titulada: Cuadernos de la Mancha, I-XX y XXXIV-LVI, con D.L. CR 399-2024. Dicha publicación, sin venta y sin ánimo de lucro, testimonial, consta de cuarenta y tres tomos, equivalente a cuarenta y tres mil páginas, que serían aproximadamente dieciséis millones de palabras.

Esta obra es una combinación de filosofía y literaria y arte, combinando una multitud de géneros literarios y filosóficos y estéticos. Y, utilizando distintos lenguajes y estilos, y, tratando multitud de temáticas y cuestiones y argumentos y datos…

Hasta dónde sabemos es, al menos, uno de los tres libros, de un único título y un único autor con más palabras de todas las culturas y tiempos. Según los cálculos que disponemos estos sería una cuantificación de los disponibles:

1º Varios Autores, Perry Rhodan, 150 millones de palabras, alemán.

2º Caminero, JMM, Cuadernos o Cuadernos de la Mancha, (57 volúmenes o tomos, 57.000 páginas, contiene aproximadamente 22.000.000 palabras. Un millón y medio de líneas). Español.

3º Mark Leach, Marienbad My Love (contiene aproximadamente 17 volúmenes, 10.710 páginas, 17.800.000 palabras). Inglés.

4º Adolf Wölfli, Sin Título. 25.000 páginas y 1600 ilustraciones en 45 tomos. Empezado en 1908.

5º Henry Darger, The Story of The Vivian Girls, in […](contiene aproximadamente 23.000 páginas, 17.000.000 de palabras). Inglés.

6º Varios Autores, Cantar del Rey Gesar. Contiene aproximadamente 1.000.000 de versos. Idioma Tibetano. Aproximadamente 15.000.000 palabras.

7º H. F. Amiel, Diario íntimo (contiene aproximadamente 15.000 páginas/pages).

8º Nigel Tomm, The Blah Story (contiene aproximadamente 23 volúmenes, 11.338.105 palabras, en 17.868 páginas). Inglés.

9º Mohiuddin Nawab, Devta(contiene aproximadamente 11.200.000 palabras escrita en urdu).

10º H. Balzac, La comedia humana (contiene 95 partes más 48 partes inacabadas, contiene aproximadamente 11.000.000 palabras). Francés.

11º Sohachi Yamaoka, Tokugawa leyasu (40 volúmenes, 10 millones de caracteres japoneses).

12º Joe Gould, Historia oral de nuestro tiempo. (¿Contenía aproximadamente 10.000.000 palabras? Solo se han encontrado mil páginas). Inglés.

Este libro, Cuadernos o Cuadernos de la Mancha es el trabajo de más de cincuenta años, y, puede ser no creíble, pero es cierto y es verdad. Se puede demostrar y mostrar, al menos la parte que se ha publicado.

Pero hasta ahora, independientemente de su valor como contenido, estética, forma, ingenio, calidad, hasta ahora el mundo de la cultura en la lengua que está escrito, ni en la cultura occidental, ni en la cultura del país dónde se ha construido, hasta ahora, el silencio ha caído y recaído sobre esta producción cultural.

Independientemente de que esta obra-libro sea de gran calidad o sea de baja calidad, es uno de los tres libros, de un único título y un único autor, de todas las lenguas y tiempos. Hasta dónde se tiene noticias…

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (29 sept. 2024 cr).