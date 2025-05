Necesitamos que Europa sea un Estado y Fernando Savater

Es absolutamente necesario que Europa se forme y se conforme como un único Estado, si queremos vivir y sobrevivir, si deseamos que nuestros biznietos vivan con dignidad.

En un planeta con Estados de más de mil millones de personas y con varios Estados de más de cien millones de personas, nosotros, los de Europa, no podemos quedarnos en el orgullo, vanidad y soberbia del pasado, de que fuimos grandes, sino que necesitamos formar un Estado, no para ser más que los demás, sino para no ser menos que los demás. Y Estados Unidos debe saber que, si formamos un Estado en Europa, será a medio plazo y a la larga mejor para ellos. Que se quiten y nos quitemos todas las vendas de los ojos.

En esta modesta historia por el articulismo hispánico que voy haciendo, mencionando a autores de estos tres últimos siglos, en la medida que puedo, porque el siglo dieciocho no está suficientemente estudiado –se necesitan investigadores y tesis doctorales–, hoy me he encontrado con el notable pensador, filósofo, escritor y articulista Fernando Savater, Fernando Fernández-Savater Martín (1947-?), que ha difundido la filosofía por nuestro territorio en estas últimas décadas, que ha sido una mezcla de Ortega y Unamuno con toda la filosofía europea, especialmente francesa, especialmente con Cioran –sobre quien realizó su tesis doctoral, si mi memoria no me falla–, y creo que mezcla con toda la poética de la generación del 27 y posterior. Savater es esa mezcla hispánica en la que la filosofía baja a las plazuelas, como tanto le gustaba indicar a Ortega, pero además un difusor de filosofía en libros...

Pues nos hemos visto y hemos visto en un artículo-espejo que publicó en El País, el 22 de mayo de 2019, titulado: "La Europa necesaria", que con su peculiar originalidad y creatividad nos ofrece como filosofía de la historia y filosofía política en pequeñas tapas mezcladas con el vino de la oratoria y retórica poética. Savater es ese ejemplo de persona y pensador; no tiene que estar usted de acuerdo con todo lo que indique o exprese, pero debemos aceptar que es uno de los grandes pensadores de nuestra plaza de toros celtibérica.

Pero en nuestro terruño ibérico, formado de viñas y olivares y arenas de la playa, no se perdona a la figura que empieza por un lado del campo del fútbol político y, por las razones y motivos que cada uno quiera, se va trasladando al otro lado del campo político del fútbol. Es uno de los errores demasiado arraigados que tenemos. Recuerdo, si mi memoria no me falla, que decía en alguna entrevista: "tenemos una cabeza redonda para que las ideas den vueltas en ella" –cita no literal, quede claro–.

Desde la caída de Roma hemos anhelado, demasiadas veces, la unidad de Europa en un Estado y, muchas veces, la hemos intentado pero con las armas. En el siglo veinte, después de dos cruentas guerras civiles europeas, porque eso fueron las dos guerras mundiales, en primer lugar, guerras civiles europeas, dos más de tantas como hemos tenido, nos dimos cuenta, los padres de Europa o los abuelos de Europa se percataron de que tenemos que unirnos en un Estado si queremos vivir y sobrevivir. Que esa unidad se tiene que hacer en paz, de mutuo acuerdo. Empezamos intentando una unión económica, que en muchos sentidos está muy avanzada. Pero hemos avanzado mucho, aunque nos da la sensación de que se ha quedado paralizada, o que camina muy despacio la unidad política real, efectiva y eficiente...

No tenemos un tiempo infinito e ilimitado para conseguir los Estados Unidos de Europa. No tenemos un tiempo ilimitado. O lo conseguimos, o el futuro a medio plazo para nuestros biznietos y tataranietos es muy poliédrico, muy vulnerable, muy difuso –deseo como anhelo que exista solo un Estado Mundial, pero eso sería otro tema a tratar en otro lugar–.

Pero de momento, necesitamos una Unión Europea. Si miramos y remiramos desde los imperios antiguos, antes de Roma, Grecia, Cartago de esta zona del mundo, si miramos que somos herederos de todos los imperios y civilizaciones de Oriente Medio, incluyendo Jerusalén, y también del Antiguo Egipto. Si miramos todas esas civilizaciones que crearon la base de lo que es ahora Europa. Si las miramos, tenemos que aprender de ellos y de ellas. Esos imperios y civilizaciones que en Oriente Medio y en Egipto se desarrollaron crearon cientos de artilugios mentales y prácticos que después Europa amplió con los ojos de Grecia y Roma y Cartago y Jerusalén...

Savater es un gran escritor; no voy a contar, pero cerca de cien libros ha construido, habrán sido ingentes las conferencias, entrevistas que haya realizado. Los miles de artículos de opinión que haya y habrá escrito... Aunque este modesto artículo no le llegará a Fernando Savater, yo le aconsejaría y sugeriría que preparase, ahora que todavía tiene fuerzas y claridad y clarividencia, que vaya preparando una Fundación, aunque sea al principio virtual, que vaya recogiendo y coleccionando y documentando los miles de papeles y documentos y obras que haya producido en una vida llena de palabras y actos. Creo que debe dejar a los que vengan después de él su legado, creo que debe ir catalogando y coleccionando y archivando e indexando todo ese material, para que perdure durante varias generaciones...

Porque usted o yo o su vecino no tiene que estar de acuerdo con todas sus ideas o sus formas o sus palabras, pero debemos aceptar, nos guste o no, que es uno de los grandes pensadores –él por modestia decía que no era filósofo, pero sí lo era, en sentido de la Ilustración–, uno de los más grandes de la segunda mitad del siglo veinte y actual. Creo que uno de los grandes pensadores y filósofos y escritores de este tiempo. Y creo que merece que su trabajo perdure. Aquí dejo la sugerencia, para que alguien se la haga llegar a Fernando Savater.

