Sueño reparador (Parte 2ª)

Los miércoles iba a comer a casa de sus padres. Llegaba tarde, cuando salía del trabajo, pero no coincidía con su padre porque a esa hora bajaba al bar a jugar la insustituible partida de mus con sus colegas de siempre. Le agradaba que fuese así, pues entre ambos, desde siempre, no existía una buena relación. Todo lo contrario que pasaba entre su hermana Dolores y su padre.

Su madre le miraba mientras pelaba la manzana con esa complacencia con que suelen escudriñar las madres a los hijos. Aunque su hijo hubiera pasado ya los cuarenta, para ella era un niño. Hurgaba con sus ojillos azulinos los certeros movimientos de Daniel pelando la fruta.

— Nunca me hablas de esa chica que, seguro, ronda en tu vida. Soy tu madre y a quien mejor para confiarle tus secretos amorosos.

Le comentó la madre acercando su rostro risueño.

Desde que vio a Rosaura flirtear con el técnico de mantenimiento no había vuelto a pensar en ella. Así de sencillo. Le hizo la cruz desde esa mañana y la olvidó tras el sueño placentero de la noche. Con el comentario de su madre recordó su nombre y su semblante pero de una manera pasajera, como si fuese otra de las múltiples fotografías intrínsecas que poblaban su memoria. Ya no le importaba. No la necesitaba. Pero sí que ocupaba su lugar, todavía de una forma eventual, una conductora del bus. Puede que nunca se fijase en ella o que fuese su primer día de trabajo, el caso es que hacia un par de mañanas, al pasar por el lector su bono de viajes urbanos, se fijó en su cara regordeta y su sonrisa bonachona y la saludó con efusión a través de la mampara del vehículo. Ella le contestó moviendo la cabeza y muy aferrada al volante como si quisiese refrenar un impulso impropio de un conductor público. O eso es lo que le pareció a Daniel al otro lado de la mampara.

— Mamá, por favor, no seas chismosa -contestó Daniel mascando trozos de manzana.

Pero, en el fondo, a él le gustaban las intromisiones de su madre, tanto como le encantaba el olor propio de esa casa. El olor de su niñez y adolescencia que revivía nada más atravesar el umbral. Olía siempre a guiso y a muebles viejos acompasados con los inevitables crujidos del suelo de madera. Olor a vida. Era una sensación placentera para él a la que solía recurrir muchas veces a la hora de encauzar el sueño diario de la noche. Luego todo era coser y cantar. Un pensamiento grato, embalsamado de sensaciones, al cerrar los ojos y después la felicidad de dormitar.

— Sigues durmiendo bien, ¿verdad?

Su madre siempre tan intuitiva, pensó al asentir y sopesar la figura rolliza de la mujer frente a él en la mesa de la cocina. Ella sabía muy bien de la importancia vital del sueño para su hijo. Lo conocía porque, en una época anterior, Daniel tuvo muchos problemas para conciliar el sueño. Él se lo contó angustiado, ojeroso y frágil de insomnio, y ella siempre le ayudó. Tal vez ella no conociera en profundidad las razones de esa vigilia obligada, sin embargo nunca flojeó en ampararle de la manera que fuese. Mientras su padre se sonreía como si tuviese un hijo medio chiflado, su madre escuchaba y escuchaba sin tasa.

— ¿No te quedas a esperar a tu padre? -preguntó la madre cuando Daniel se levantó de la mesa y dijo que se iba.

Ella se levantó y fue hasta él algo urgida.

— Cada vez me gusta menos ese distanciamiento entre vosotros -dijo agarrada al brazo del hijo- Siempre tuvisteis sus más y sus menos entre vosotros pero creo que ya va siendo hora que hagáis un esfuerzo. Somos una familia, leche.

Daniel la besó en la frente abrazándola.

A los pocos minutos de poner los pies en la calle se sintió perdido. Le había pasado otras veces, pero esa se le antojó más palpable. Tomar una calle a la izquierda o a la derecha le sumía en una confusión absurda. ¿No iba hacia su casa? ¿No debía tomar el metro para llegar a ella? ¿Por qué esa indecisión? No lo sabía con exactitud. Lo que sí sabía era que algo en su cabeza le obligaba a detenerse, como un recién llegado a la ciudad, y examinar la lejanía con extrañeza. Como si le diera la mismo ir hacia un lado u otro. Tal vez no era cuestión de ignorancia, sino de indiferencia, se dijo.

Su figura larguirucha se inclinaba a pocos centímetros del bordillo de la acera husmeando con sus ojos prominentes las dos direcciones del tráfico. Por supuesto nadie reparaba en él. Todos trajinaban de acá para allá aprovechando tarde y la temperatura primaveral. Daniel les escudriñaba inmóvil: un detalle de sus conversaciones, sus prisas, sus risas, su displicencia en la que se sentía como diana. “No me conocen ¿por qué no tendrían que ignorarme?”, se preguntaba mientras oteaba una dirección sinsentido. Había pasado en unos minutos de estar feliz junto a su madre a hallarse como un punto prescindible en medio de la multitud. Le angustiaba la percepción y eso le procuraba una sudoración que muy pronto le empapó la camisa y pegó su cabello a su amplia frente.

Al final, casi dejándose llevar, se decidió a echar a andar sin rumbo. Cogió la avenida hasta llegar a un parque donde una estatua ecuestre le llamó la atención. Un hombre, armado con una enorme espada, se defendía del ataque de un monstruo que le lanzaba una fiera dentellada a los pies del caballo. Le paralizó la iracundia del engendro animal fijada en sus paralizados ojos pétreos. Le pareció que se giraba hacia su figura y que lanzaba un rugido aterrador encarándole. Bajaba del pedestal de piedra y se le acercaba moviendo su lomo escamado. Rugía fatigoso y de sus fauces colgaban varios hilillos de baba verdosa engendrados por su ansia destructiva. Entonces se lanzó a una carrera angustiosa por el parque. Creía escuchar las pisadas, cada vez más aceleradas del monstruo, siguiendo su camino y eso le llevaba hacia una carrera enloquecida. Acabó exhausto agarrado a la baranda de la estación de metro. No sabía cómo llegó hasta allí, pero sí recordaba la incontenible agresividad del monstruo apeado de la estatua.

Anochecía cuando llegó a su casa. En el vagón del metro había tenido tiempo suficiente para calmarse y reírse de su insólita persecución. Sentado en el desvencijado sofá lleno de trastos deseó que llegase pronto el día siguiente. Decidido fue hasta el aseo y abrió el impecable armarito para tomar el envase de Temazepam. Posó en la palma de su mano una capsula y la escudriñó unos instantes. Luego dejó caer otra y cerró la mano al tiempo que apretaba los labios con vehemencia. Había terminado el miércoles.