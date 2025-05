El silencio de la cultura y la Cultura

La cultura y Cultura es un concepto que está tan adorado y venerado que no sé si somos conscientes de que el noventa por ciento de personas que construyen cultura malviven…

Puede usted pensar que exageramos, independientemente de que esos autores y autoras sean de segunda o quinta fila, que es una cuestión a tratar: quién dice qué autores y qué obras en la cultura son de primera o sexta fila –salvo en la ciencia que existen métodos de verificación-, en el resto de temáticas y de disciplinas, ¿quién lo dice? Una serie de personas independientes, si existieran comités de análisis de obras, que pudiesen verificar con sus criterios lo que es válido o lo que no es –pero esto no existe-.

Repito y reitero, el noventa por ciento de las personas que se dedican a la búsqueda, investigación, creación cultural, especialmente en las Artes, en menor medida, eso dicen, en las otras disciplinas de humanidades –filosofía, teología, cultura en general-, pues malviven. O, dicho de otro modo, tienen que disponer de otro oficio para vivir y sobrevivir. Según Internet, hay 102.000 escritores en España. Sin contar las otras ramas del saber…

No es una crítica, es la realidad. Se escriben decenas de miles de libros, y se produce más en todas las artes y en todos los saberes humanísticos que la sociedad puede recibir o recoger o consumir. Esta es la realidad. Por tanto, el que se dedica a hacer novelas debe saber que solo el diez por ciento, si es que llega, podrá publicarlas en una editorial industrial y, por tanto, recibir un salario, aunque sea poco. Lo mismo en las artes diversas, en todas, en la filosofía, en el ensayo, en el teatro, en las artes plásticas, etc.

Por tanto, alguien puede estar diez o veinte o treinta o cincuenta años haciendo poemas, que serán mejores o peores, novelas o teatro o cualquier otra actividad artística, y debe saber, si quiere tener garbanzos todos los días, debe tener otro oficio o profesión o vocación. Si dispone de la suerte de que sea relacionado con la cultura, pues mucho mejor; si no dispone de ese azar, porque esté más alejado, pues será peor…

La cultura y la Cultura se alaban hasta la saciedad, pero los que producen cultura, en muchos sentidos viven y malviven de esas actividades, como los proletarios industriales del siglo diecinueve, según algunos peor. Conocemos personas que han estado cincuenta años, sin exagerar, dedicándose a la creación o autoría o criación cultural literaria, y quizás hayan obtenido varios premios, quizás hayan conseguido publicar varios libros, en editoriales institucionales, o varios más, autoeditados. Y todo es el silencio.

Pero el tema, ya lo hemos dicho, no es que no se "consuma su producto", porque ya hemos dicho que existen miles de autores y autoras en todas las ramas; ni el tema es que no obtenga beneficios económicos, sociales, culturales; ni el tema es que tenga que vivir de otra actividad principal y esencial, sino que el tema, y no se quiere poner solución, es que no se buscan los modos y medios para que esas obras, los mil o cinco mil poemas que alguien ha hecho, no se pierdan. Ese es el drama. Que cuando fallezca, treinta/cincuenta años después, se hayan perdido, ese es el drama profundo. Eso y esto es lo que hay que buscar solución; ya he indicado la respuesta mil veces: que existan Centros Virtuales o Materiales donde se conserven obras de los miles de autores, aunque sean de quinta fila, sean de forma virtual, o sean en papel. Para que las generaciones futuras las estudien. Obras, en el caso de libros, publicadas, u obras manuscritas.

En este miniestudio por el articulismo hispánico que voy haciendo, me he encontrado con un artículo y columna de Juan Carlos Girauta, titulado: "Todo cultura, todo hastío", publicada en El Debate, el día 13 de mayo del 2025. Y creo que hoy es muy difícil lanzar movimientos artísticos, por la siguiente razón: porque existen, como un crítico de arte decía, en Madrid hace unos lustros había más pintores en activo que los que ha habido en cinco siglos en la misma ciudad. Esto es también una realidad.

La población ha aumentado, de mil millones que se pensaba existían en tiempos de Napoleón en el mundo, hoy estamos ya en ocho mil millones y pico. Y todo cambia. Solo el número de personas, en definitiva, de cerebros y de manos y de ojos y de pies es tanta la diferencia, que no habrá campo humano que no cambiará, por solo la actividad de tantos miles de millones de seres humanos, eso sin contar las revoluciones que nos traen la informática…

Creo que hoy, entre miles de autores y autoras, en cada actividad humana, debe existir mucho producto de baja calidad, pero también debe existir producto de alta calidad. Pero encontrar en una tonelada de arroz un granito de platino o de oro es difícil. Porque no tiene que estar en los grandes centros de la cultura; quizás, quizás ese autor o autora que puede estar abriendo un nuevo camino, está metido en una aldea, viviendo de la agricultura. Después de cada jornada, escribe poemas, escribe novelas, escribe ensayos. Pero nadie le hace caso. Porque el manuscrito viene de una aldea metida en el fondo de esta Celtiberia tan antigua.

Decía un famoso editor, no diré nombre, "que hoy no se perdería un Quijote". El problema de hoy es que no sabemos cómo sería un nuevo Quijote… Paz y bien.

http://www.facebook.com/cuadernossoliloquiosjmm © jmm caminero (15-18 mayo 2025 cr).