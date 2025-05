Silvia

Silvia es una profesora universitaria que vive en Toleo, un pueblo cerca de Oviedo.

Observaba la casa de su vecino que parecía como siempre tranquila, con su único ocupante. Hasta que oyó risas infantiles y sospechó que había más personas en la casa. Una vivienda siempre cerrada.

Gracias a la intervención de Silvia, que pensó que aquello también era un problema suyo porque afectaba a su entorno y a su comunidad, hemos sabido que tres niños malvivían encerrados en esa casa por sus propios padres, rodeados de basura, con la única compañía, progenitores aparte, de un gato gravemente enfermo, al que tampoco se le permitía salir.

Silvia oyó el sonido de sus risas más allá de las paredes. Vio a uno de ellos, asomado con curiosidad a la ventana. Las ventanas que el padre ordenaba ocultar bajando las persianas a las cinco de la tarde.

Corriendo el riesgo de parecer una loca o alguien sin vida propia, Silvia comunicó sus sospechas a la Oficina del menor y esta puso en marcha un operativo de vigilancia sobre la vivienda que probó que eran ciertas.

La Policía logró finalmente liberar a los menores de un encierro que había durado cuatro años. En su liberación, se ve a los niños caminando encorvados y con los dedos de las manos encogidos, consecuencias seguramente de haber tenido que dormir en cunas con barrotes, los gemelos de ocho años y en una cama demasiado pequeña para su cuerpo, el hermano de diez.

Lo primero que oyó Silvia de esos niños fue su risa. En medio de esa vida miserable, encerrados, con normas totalmente restrictivas y humillantes hacia ellos, fueron capaces de encontrar momentos para divertirse.

En la infancia se vive el momento y se aprovechan los ratos de diversión, aunque no haya muchos. Incluso se tiene la capacidad para crearlos. Uno es feliz con el simple hecho de estar vivo y poder jugar. Donde sea. Al crecer perdemos esa cualidad.

Los tres chicos, que han desarrollado un vínculo muy profundo como hermanos, se han adaptado bien a su nuevo entorno y se muestran cariñosos con sus cuidadores.

Sus padres no les pegaban y les alimentaban. Por eso ellos no consideraban maltrato la forma en que vivían. El padre imponía las órdenes y la madre se encargaba de que se cumpliesen.

No estaban escolarizados. Eran sus padres captores quienes les enseñaban. No sabían cómo vivían otros niños. Así que siguen confiando en los mayores. Mantienen la inocencia.

Cuando fueron liberados lo primero que hicieron, aun cuando la luz del sol les molestaba, fue aspirar el aire puro y agacharse para tocar la hierba. Se quedaron entonces fascinados observando a un caracol.

No pidieron nada. Les llegaba con lo que podían ver y tocar en su recobrada libertad, la hierba y un caracol que se estiraba buscando el sol.

La suya es una historia de resiliencia. De vida contra todo pronóstico. Una batalla ganada aún sin saber que la estaban librando.

Es una historia, también, para reflexionar sobre lo tóxicos que pueden ser a veces los vínculos de sangre. Lo posesivos que pueden llegar a ser los padres.

La preocupación de una desconocida salvó a los niños de la paranoia post COVID de sus propios padres y es también otro desconocido, un policía, la única persona interesada en acogerles ya que no ha aparecido hasta el momento ningún otro familiar.

A Silvia, la mujer que sin conocerles acabó con su forzado encierro habría que ponerle aunque no la quiera, una placa en el pueblo. Porque mujeres como ella sí que son referentes para todas nosotras. Porque su empatía y su coraje, sí que nos representan.

A Alfred Hitchcock le sorprendería saber que la vida real ha actualizado su maravillosa Ventana Indiscreta y la ha mejorado: con personaje femenino activo. Ella es la que investiga. Ella la que compagina su trabajo con la vigilancia de la casa. Ella la que avisa a la policía.

Tengo dudas de que al director con fama de misógino le hubiese gustado conocer a alguien así.

Silvia ha desempeñado un papel importantísimo en esta historia. Nos ha recordado que somos comunidad. Que no podemos construir burbujas independientes en donde solo nos importen "los nuestros". Que no podemos inhibirnos del sufrimiento ajeno porque será la empatía lo que nos salve cuando aparezca un verdadero peligro. No la Inteligencia Artificial.

Ha sido además una persona discreta en un mundo donde hemos normalizado exhibir como algo extraordinario lo que hacemos por los demás.

Aun reconociendo la importancia de la actuación de Silvia, los auténticos protagonistas de este suceso son tres niños, de los que no sabemos ni siquiera sus nombres, que han demostrado un aplomo y una bondad mayor que la de muchos adultos.

Lo han hecho, además manteniendo la inocencia que los hizo asombrarse al ver un caracol, algo tan pequeño y tan distinto al ser humano que sin embargo busca lo mismo que él: poder salir cuando lo necesita de su aislamiento y ser parte de todo lo bonito que existe ahí afuera. Porque somos, todavía, comunidad y planeta.

Ojalá los niños de Toleo encuentren un lugar más agradable en el mundo que el que han conocido hasta ahora y que los adultos que se encarguen de ellos les cuiden bien. Merecen reírse todavía más porque su risa fue capaz de atravesar el muro de una cárcel. Esa es la fuerza que tiene la inocencia.

No nos olvidemos de lo que han tenido que vivir, porque su historia tiene mucho que enseñarnos. Mucho que recordarnos.

Los adultos olvidamos pronto.