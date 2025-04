Diario de Pontevedra 30 Mayo 1908

Ferrocarril General

La línea férrea de Pontevedra a Ribadavia tendrá, sobre las condiciones que han aconsejado su aprobación oficial, otras de grandísimo interés y de alta importancia, como base de una vía general que establecerá breve y rápida comunicación entre los territorios interiores de la Península y nuestro Océano.

Estúdiense las cartas geográficas, sin prejuicio ninguno en favor de tal ó cual comarca y se verá que, á partir de Ribadavia, la naturaleza, esto es, la topografía, señala matemáticamente la ruta de dicha vía general con tal evidencia, con tanta claridad, que no habrá ingeniero ni estadista que no se persuada en el acto de que la verdad, la justicia y el sentido común militan á favor de la única solución conveniente.

Desde Ribadavia pudiera aprovecharse la cuenca del río Arnoya, que tiene un curso ligeramente ondulado, con resultante de orientación recta, aunque apartándose de la dirección oportuna, hasta Allariz; pero después de esta villa el paso de la divisoria al valle de la laguna de Antela es dificilísimo; constituye un obstáculo casi invencible, á causa de las condiciones de las montañas que forman dicha divisoria.

El trazado más legítimo, más razonable y menos costosos es, desde Ribadavia, por la mencionada cuenca del Arnoya y luego por toda la del Sorga, pasando por Villanueva de los Infantes y Celanova hasta Ourille. En aquel punto se ofrece una fácil y cómoda encañada para el paso de la vía por entre Sanguñedo y Pitelos, en las faldas meridionales del monte Calbo; luego se utilizaría la cuenca de un riachuelo para llegar á Ordes y penetrar en el valle de la Limia, acercándose á Ginzo, siguiendo hasta Trasmiras y luego hacia Verín.

De manera que esta vía será: Madrid, Segovia, Medina del Campo, Zamora, Sanabria, Verín, Ginzo, Celanova, Ribadavia y Pontevedra-Marín, en la que el tren no invertiría arriba de diez y siete horas de marcha ordinaria, y catorce ó acaso menos en viaje rápido.

Excusado es enumerar las inmensas ventajas de este recorrido que, aparte de su condición estratégica militar de flanquear la frontera portuguesa a conveniente distancia y de resguardar la cuenca del río Limia, serviría y favorecería desde luego a la región sudoeste de la provincia de Orense, formada por las comarcas de Celanova, Bande y Ginzo, ricas en productos de toda clase, de fertilísimo suelo, de gran población y que no deben quedar arrinconados.

Sería deplorable que dichos pueblos y los demás á quienes interesa este asunto, fuertes por el derecho y por la justicia, se abandonasen á una lastimosa desidia y no gestionasen con enérgica perseverancia la realización de lo que tanto les importa: ahora es la oportuna ocasión.

Presumo que mi propuesta no será agradable para los partidarios de otro trazado cualquiera. Lo sentiré mucho; pero creo sinceramente que defiendo intereses generales que se hallan muy por encima de toda conveniencia particular. Si el tiempo es oro y se puede construir una vía que lo economice, beneficiando a la vez en su dirección normal a muchos pueblos que lo merecen, no se debe vacilar un momento en preferirla: es la cuestión.

Celso García de la Riega

Diario de Pontevedra 09 Junio 1908

De Pontevedra a Ribadavia

Sr. Director de El Ribadaviense. Pontevedra, Junio 1908

Muy señor mío y de mi consideración: en el número 527 del periódico que dignamente

dirige se ha insertado un artículo titulado «Dos Noticias Oficiales», que contiene las siguientes líneas con respecto a la vía férrea de Pontevedra a Ribadavia.

«La idea del Sr. García de la Riega vertida en aquel entonces se perdiera, como tantas otras, en el vacío…etc.»

En estas líneas hay un error que importa desvanecer; dicha idea no se perdió en el vacío, ni quedó abandonada un solo momento. El Diario de Pontevedra continuó publicando artículos míos sobre el asunto y el semanario republicano La Acción hizo insistente propaganda del mismo en varios números. Tuve conversaciones acerca de ello con significativas personalidades, una de ellas el Sr. González Besada, quien, con su preclara inteligencia, comprendió al primer golpe de vista la gran conveniencia del mencionado ferrocarril.

Por otra parte, el que suscribe, sostenía relaciones amistosas con un distinguido é inteligente Ingeniero militar, autor de la memoria sobre ferrocarriles militares, premiada en el certamen celebrado en Madrid con motivo de la mayoría de edad de S. M. el Rey, y este ilustrado ingeniero llevó particularmente el pensamiento de la línea de Pontevedra a Ribadavia al Estado Mayor Central, donde se reconoció la necesidad y la urgencia de su construcción.

Además hace dos años próximamente que el entonces alcalde de Pontevedra D. Bernardo López Suárez, auxiliado por el concejal D. Andrés Landín, convocó una reunión de alcaldes, á la que asistió el de Ribadavia D. Benito Puga, para gestionar la realización del pensamiento, y entre otros actos, se elevó una exposición al Sr. Presidente del Consejo de Ministros; á la vez se publicaron nuevos artículos en esta prensa. Sucedió poco después la constitución del Gobierno, cuyo ilustre Ministro de Fomento, Sr. González Besada, llevó a cabo la ansiada realización de la idea.

De manera que ésta nunca quedó perdida en el vacío y no tuvo necesidad de que nadie la recogiera exclusivamente, puesto que desde luego penetró en la conciencia pública, hasta que, y esto fue lo principal, la apadrinó resueltamente el expresado Sr. Ministro.

Y agradeciendo a El Ribadaviense las benévolas frases que me dedica, quedo de V. aftmo y atento s.q.s.m.b

Celso García de la Riega