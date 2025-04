La Gallega, Nave Capitana De Colón

Antes de desarrollar su teoría sobre el origen pontevedrés de Cristóbal Colón, Celso García de la Riega escribió un ensayo sobre la nao capitana del almirante. En él, García de la Riega expone y demuestra la afirmación de su pariente, el Padre Sarmiento: la nao La Gallega fue construida en los astilleros de Pontevedra.

¿Qué impulsó la redacción de este ensayo?

Para Celso García de la Riega, la afirmación de Fernández Duro en La Marina de Castilla —que la Santa María fue construida en Cantabria para la carrera de Flandes— resultaba insuficiente. Si la nao fue construida para el comercio con el norte de Europa, y por tanto, con unas características específicas, ¿cómo se explica su presencia en Palos tras una singladura por el Mediterráneo, un trayecto para el cual no era idónea? Esta incongruencia constituyó el punto de partida de su investigación. A diferencia de otras embarcaciones, las naves construidas en Pontevedra estaban diseñadas para la navegación mediterránea. Esto se evidencia en su comercio regular de sardinas, que llegaban a puertos de Italia, Francia y otros destinos.

Además, Fernández Duro, decía que había sido construida en Cantabria, sin especificar puerto, lo normal es que si tanto sabía de la Santa María tendría que saber en qué puerto fue construida. Por otra parte, Alcalá Galiano consigna que había un manuscrito en el Archivo de Indias, que decía: «que Colón salió de Palos con tres carabelas, la mayor llamada La Gallega»; en la Colección de documentos inéditos de Indias, tomo XIV, página 563, se consigna también que «de las tres naves era capitana La Gallega»; Gonzalo Fernández de Oviedo, cuya Historia general de Indias, escrita á principios del siglo XVI, está reconocida como fuente histórica de primera importancia, denomina repetidas veces La Gallega, en el capítulo 5.0 del tomo primero, á la carabela capitana:

«Debeys saber que desde alli (Palos) principio su camino con tres caravelas, la una e mayor de ellas llamada La Gallega. De estas tres caravelas era capitana.LaGallega en la qual yba la persona de Colón.— Se llamo La Gallega, dedicada a Santa Mana.—Y a la entrada del Puerto Real toco en tierra la nao capitana llamada La Gallega e abrióse.— E fiço hacer un castillo quadrado a manera de palenque con la madera de la caravela capitana La Gallega.»

En aquella época, y durante mucho tiempo después, era costumbre, como señalan Alcalá Galiano y Capmani, asignar a los barcos dos nombres: uno para el vulgary otro, por devoción, en honor a un santo o santa. La carabela Niña, por ejemplo, se llamaba legalmente Santa Clara. El nombre "La Gallega" era, sin duda, el nombre popular, mientras que su nombre de devoción sería la Santa María. Cabe destacar que, en Pontevedra, existía una capilla que se llamaba Santa María la Antigua.

Estas y otras evidencias impulsaron a Celso García de la Riega a investigar el origen de la nao capitana, La Gallega. A partir de ese momento, inició un profundo estudio e investigación, sumergiéndose en la historia de Pontevedra y buscando documentación relevante. Gracias a esta investigación, descubrió un contrato de flete de 1489, que mencionaba una nave llamada La Gallega. En este documento, figuraban como testigos los marineros García Ruiz y Foronda, ambos miembros de la tripulación de la nao. Además, se identificaba a Juan de la Cosa, maestre de La Gallega y residente en Pontevedra.

En este ensayo, García de la Riega ya formulaba preguntas clave sobre Cristóbal Colón: «La historia del Descubridor del Nuevo Mundo suscita constantes debates sobre numerosos aspectos. La patria y el origen del Almirante de las Indias; la fecha de su nacimiento; su infancia, educación y vida anterior a su llegada a Castilla; la identidad de sus familiares; la fecha y el lugar de su matrimonio en Portugal; sus relaciones amorosas en Córdoba, y otros detalles importantes de su vida, permanecen inciertos.»

En la dedicatoria del ensayo, dedicado al pueblo de Pontevedra expone: «El único éxito que ambiciono para este libro, es el de que sirva de estímuloá empresas provechosas para Pontevedra. Hubiera querido que en sus páginas se dibujase claramente un acabado cuadro de la importancia de nuestro pueblo en otros siglos, que despertase las energías de sus hijos y de sus vecinos y que les impulsase á utilizar los poderosos elementos que el progreso moderno proporciona fácilmente á quienes ejercitan una decidida voluntad porque no en vano se dice que querer es poder; pero mis fuerzas no alcanzan á trazar dicho cuadro y me limito á exhibir algunos datos que atestiguan aquella pasada grandeza, ya que me facilita ocasión para ello el deseo de reivindicar una gloria de que se ha pretendido despojarnos.»

Es notable cómo Celso García de la Riega, a lo largo de sus trabajos y artículos periodísticos, demuestra su afecto por su tierra natal, Pontevedra, reivindicando su historia. Sin embargo, a pesar de las múltiples pruebas que demuestran la autenticidad de sus documentos, algunos críticos aún lo desestiman. Algunos prefieren destacar a otros defensores de la teoría gallega, cuya contribución se limita a la opinión, restando mérito y reconocimiento al creador de la teoría. Otros, en cambio, promueven teorías confusas y erróneas, que solo contribuyen a la desinformación del público.

La Casa Museo de Colón en Poio ha reabierto sus puertas tras realizar una serie de arreglos. La teoría que defiende la conexión entre Pedro Madruga y Cristóbal Colón ha sido completamente descartada desde el punto de vista documental; desde su inicio, era un imposible. Además, el resultado del estudio de ADN, que comparó el ADN de Colón con el de un primo de Pedro Madruga, resultó negativo, lo que hace aún más inviable esta teoría.

Sin embargo, parece que la administración permitirá que continúen gestionando, los que defienden esta teoría. Esto facilita la propagación de un bulo, algo que una administración pública no debería permitir. No debería ser aceptable que personas de buena voluntad visiten la Casa Museo de Colón para obtener información sobre esta teoría y se les cuente una milonga.

En el ámbito de la investigación, la metodología histórica documental y los hallazgos de la ciencia biológica, ADN, deberían tener prioridad y respeto sobre las interpretaciones que los refutan.

Asociación Cultural Celso García de la Riega