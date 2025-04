Gastrosofía: Fiesta de la Lamprea en Arbo

En Arbo, Pontevedra, se celebra la fiesta gastronómica de la lamprea, siendo Fiesta de Interés Turístico Nacional. Algunos dicen que la lamprea es como un símbolo de los gallegos.

Una parte de la población de Galicia nace en tierra, marcha a América y vuelve a Galicia; algo así sucede con la lamprea: nace en los ríos, marcha a la mar y vuelve otra vez a los ríos de Galicia, especialmente en esta zona.

La gastronomía hoy no solo es un sistema de adquisición de energías alimentarias; lleva en sí un componente de fiesta, de reunión de la sociedad, de cultura, de esperanza en la vida presente y futura, de filosofía. La comida tiene muchos significantes y muchos significados, muchos contenidos y muchos continentes. Es también un elemento económico, de turismo, y tiene relación con el paisaje, la naturaleza, la ecología. En definitiva, con el corazón humano...

Toda fiesta tiene sus tradiciones, sus mitologías y sus historias. Realidades que no sabemos si son ciertas o no. Una de ellas en relación a este acontecimiento cultural –no me gusta la palabra evento, permítanme que ejerza mi libertad de escribiente y literaria–. Según la tradición real o mitológica, se dice que en la Antigua Roma, los emperadores llevaban lampreas para su degustación. No puedo indicar que sí, no puedo indicar que no. Pero el viaje sería largo y el coste económico casi prohibitivo; supongo que más cerca de Roma habría este producto. Pero es una historia bonita; al final, en Galicia todo está mezclado con la niebla, la mar, el bosque, las historias, los relatos y los cuentos... y quién sabe si los cuentos son algo de verdad, y si la verdad, parte de ella se convierte en cuento...

La Península Ibérica es una encrucijada, un puente entre Europa, Eurasia, África y América; diríamos que estamos en una especie de centro –si así queremos percibirlo–. Por tanto, han venido muchos pueblos –quizás en todos los lugares ha sucedido lo mismo, muchas culturas, muchas metafísicas, muchas ideologías–, y una de ellas es la comida. Hemos ido adquiriendo alimentos, ingredientes, sustancias alimentarias de casi todos los lugares. No olvidemos que somos una península ibérica, que a su vez es parte de otra península europea, y que a su vez estamos y formamos parte de Asia, Eurasia. Por si les resulta difícil a sus oídos darse cuenta, desde Lisboa andando o caminando o en cuatro ruedas podría ir usted hasta Pekín, hasta la Siberia más antigua, hasta el río Ganges, hasta Arabia... incluso podría pasar a África, andando... por eso algunos lo denominan que formamos un solo continente: Afroasia, Afroeurasia, Eurasia-África... Y esto determina/condiciona nuestro pasado, determina/condiciona el presente, determinará/condicionará el futuro –nos guste o no–.

La lamprea es un pez que según los biólogos ya existía hace quinientos millones de años –no sé si los investigadores habrán puesto sistemas de escucha y seguimiento a las lampreas pequeñas antes de sumergirse en el océano profundo–. Como todo alimento, pues se puede presentar en los fogones y en los platos de muchas formas y maneras. Supongo que el tiempo irá ampliando la oferta, no solo las tradicionales.

A veces me digo y me pregunto: quizás se podría formar una Red de Fiestas y Ferias Gastronómicas por regiones. Esa red de ciudades y pueblos gastronómicos con sus fiestas podría intercambiar ideas, conceptos y experiencias, y aprender unas de otras. Ya que hoy el turismo es esencial para la economía, hagamos de dicha función lo mejor posible... Por ejemplo, no he encontrado una entrada en la Wikipedia de esta fiesta; creo que debería hacerla el concejo y explicar más extensamente hechos y conceptos sobre esta feria gastronómica y todo lo demás.

No podemos hablar de gastronomía, ni comida gallega, ni de los fogones gallegos, sin recordar al maestro Álvaro Cunqueiro, articulista, periodista, novelista, escritor y, teórico y práctico del buen yantar. Él nos cita este alimento y diversas formas del comer, degustar y yantar. Quizás yo, como modesto escribiente, en cierto modo, sigo su estela y la de otros, esa mezcla de expresar con palabras, ideas, conceptos, imágenes y metáforas algo de la comida en sí, algo de literatura, algo de relato, algo de cuento, algo de sugerencias...

En este terreno de la sugerencia, les envío una lamprea de ideas: podrían estudiar realizar un museo sobre este producto, un museo que nos cuente recetas, historias, un museo que tenga aspectos de arte y obras de arte. Un museo que abra un horizonte de posibilidades; por ejemplo, ir recogiendo todos los artículos y crónicas que se van haciendo sobre dicha fiesta. Ir recogiendo lo que se va haciendo a nivel intelectual.

Incluso, igual que en Lalín han convertido un cerdo, escultura, en una especie de símbolo del pueblo, si es que no lo tienen, podrían hacer una escultura de dos o tres metros de alta y representar la lamprea, y podría ser un emblema del concejo, de la fiesta, del pueblo. Ir abriendo nuevos caminos de cultura, de turismo, de economía, para que los vivientes humanos puedan continuar existiendo.

Al final, la comida es y nos permite existir un día más, ver un amanecer más... Otro día –o quizás no– hablaremos-escribiremos algo de la fiesta de la Lamprea Seca. Paz y bien...

Lamprea cocinada en distintas formasConcello de Arbo

© jmm caminero (16-30 marzo 2025 cr).