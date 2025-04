Por unha infancia lectora en Galicia

Coa chegada do Día Internacional do Libro, paréceme un bo momento para reflexionar sobre a capacidade lectora e de comprensión dos nenos e nenas galegos. Aínda que en Galicia temos programas como "Ler Conta Moito", que pretenden achegar a nenos e nenas ós libros, moitas persoas seguen considerando a lectura como algo que se impón, máis que como unha actividade amena.

A lectura non só mellora o vocabulario ou a ortografía; tamén abre a mente, esperta a imaxinación e ensínanos a poñernos na pel dos demais, desenvolvendo a capacidade da empatía. Por iso é preocupante que o hábito lector non estea tan arraigado como debería a idades temperás.

Non abonda con fomentar a lectura dende a escola. As institucións, os medios de comunicación e as familias teñen moito que aportar para que os libros sexan parte natural da infancia e da mocidade, sen que sexa visto como unha obriga.

Aproveitemos o Día Internacional do Libro para lembrar que, se queremos unha Galicia con máis persoas libres, creativas e críticas, hai que inculcar a afección pola lectura dende a infancia. Deste xeito crearemos un futuro un pouco mellor.





Victor Manuel Serén Cañás, dende Carballo