Xulgados, medo escénico

Foi Jorge Valdano, ex futbolista do Newell´s, Alavés, Zaragoza e Real Madrid, quen puxo de moda a teoría do "medo escénico" nun artigo na Revista de Occidente (nº 62-63). Teoría desenvolta por Renny Yagosesky, que define ao medo escénico como a resposta psicofísica do organismo que xorde como consecuencia de pensamentos catastróficos sobre a situación real ou imaxinaria de falar en público. Conta que collera o termo de Gabriel García Márquezque o usaba para referirse ao pánico que sentía cando se vía obrigado a falar en público. Valdano atopáballe un paralelismo ao temor que sofre o futbolista diante da mirada controladora de milleiros de espectadores.

Como a García Márquez ou aos futbolistas pásame cando vou ao xulgado. Teño medo escénico. Fun a xuízos para defender os informes que elaboraba para algunha das partes, a maioría deles de xustiza gratuíta. Aínda así e todo, sabendo que era testemuña, entraba con cara de culpable. Agromaban en min os síntomas dos que falabaRenny Yagosesky, pingas de suor na fronte e na palma das mans, sequidade de boca, non me saen ben as palabras ou tatexo.

Pola contra hai persoas que dominan o medo escénico nos xulgados. Abráiame o como se comportan. Con firmeza diante do xuíz, fiscais e avogados. Contan cousas que nalgúns casos sábese que son mentira, ou historias incribles, cunha tranquilidade e seguridade que asombran. Lémbrome do xuízo da Gurtel dirixentes do PP negaban a existencia dunha caixa B, o que xa estaba acreditado en firme pola Audiencia Nacional. "No he conocido ninguna contabilidad B", dixo Aznar; "No hay ninguna caja B del PP. Habrá unos papeles que son los del señor Bárcenas", afirmou Rajoy. Quedaron tan panchos. Nin suores nin tatexos. Tranquilos. Neste país o falso testemuño este penado con cárcere, porén a incriminación por falso testemuño é "excepcional". Por iso van tranquilos a declarar, penso eu. Esa tranquilidade (e chulería) tamén se ve nalgúns dos parentes dos condenados. Ía, diante miña, na cola dun supermercado a esposa dun pontevedrés condenado na Gurtel, presumindo do ben que vivía en Madrid, das cousas que tiña, así, sen poñerse corada, sen nervios, ca cabeza, e a voz, alta. "Dientes, que les jode" diría a Pantoja. A maioría de nós, no seu caso, estaría ca cabeza baixa, agochada entre os ombreiros, suando e apurando para saír do sitio, daríanos vergonza.

Agora estamos vendo dous xuízos (ou instrucións) nos que vexo moito disto. Moita tranquilidade, contestando durante horas. Contan historias que custan crer. Historias que si as contamos nós poñeriámonos colorados, máis diante dun xuíz. Nun dos casos un exministro dicindo que o responsable de que a súa noiva vivise nun piso do centro de Madrid era o xefe de gabinete e, este dixo que foi por botarlle unha man a rapaza que estaba en "emergencia habitacional" . Outro dos casos tamén ten por protagonista a un noivo, o dunha presidenta dunha comunidade autónoma. Este noivo conta, no xulgado, que pagou medio millón de euros por unha empresiña de depilación que non tiña persoal, nin case actividade, con sede nunha farmacia do rural leonés, que era propiedade da esposa dun directivo que lle fixo ganar millóns de euros en comisións, e motivo da compra era a "súa rede de distribución" (???). Que logo de comprala cambioulle o nome por un moi longo en inglés e así pasou a facerlle traballos a empresa do directivo que (por casualidade?) contrata co goberno que preside a súa noiva, por si fora pouco, contou que paga 5.000€ ao mes por un ático, de 200 m2, enriba do piso da súa propiedade que comprou unha sociedade administrada polo fiscalista que o asesorou para, presuntamente, defraudar a Hacienda. O máis pavero é saber que o ático se pagou en man con cartos prestados por outra persoa.

Se vedes os vídeos, ou escoitades os audios, destas declaracións nos xulgados veredes, sentiredes, a seguridade, a firmeza, a tranquilidade como todas estas persoas fan as declaracións. Non podo dicir que o que contan sexa incerto, mais para min ten un toque de novela. Moitos non poderíamos facer estas declaracións, o medo escénico actuaría sobre nós e acabaríamos empapados en suor, tatexando e tremendo. Uns valen e outros non valemos para ir aos xulgados. Será por iso que eles teñen un "pisazo" na capital e nós un piso en provincias?