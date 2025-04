Cara a cara #639. Juan Manuel de Prada y 'Mil ojos esconde la noche. (2) Cárcel de tinieblas'

En xuño do pasado ano púñase en librarías a primeira parte de 'Mil ojos esconde la noche' co subtítulo 'La ciudad sin luz'. Como avanzara naquel momento o seu autor, na primavera de 2025 publicaríase a segunda parte: 'Cárcel de tinieblas'.

Volvemos conversar no podcast 'Cara a cara' con Juan Manuel de Prada sobre a súa obra máis ambiciosa. Unha voluminosísima novela que se sitúa no cuadrienio de 1940 a 1944 no París ocupado polos nazis.

Alí decenas de homes e mulleres vinculados á cultura española viven o seu exilio e con eles o antihéroe protagonista, Fernando Navales - que pariu Prada para a súa novela 'Las máscaras del héroe'-, e quen trata que todos eles colaboren coas actividades falanxistas en Francia.

Gregorio Marañón, María Casases, César González-Ruano, Ana de Pombo, Picasso, Vitoria Kent, Ana María Martínez Sagi, Carlos Fontseré, Daniel Sabater, Luís Felipe Solms, Mariano Daranas... son algúns destes personaxes que viven, persoal e colectivamente, os estertores da ocupación parisiense ante esa testemuña narrador e personaxe que é Navales.

Non será esta novela o fin de Navales, Juan Manuel de Prada avanza que na súa intención está asinar outras dúas novelas con este protagonisma, aínda que a máis inmediata "tocará outras teclas".