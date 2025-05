Calcúlase que xa hai no mundo máis de 30 países que teñen algún tipo de recoñecemento legal dos dereitos da natureza, pero é unha loita que non se entende sen o traballo das comunidades indíxenas e a organización cidadá.

Programa en colaboración co Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Expoñen como empezar a escoitar á natureza con Luís Lloredo, profesor de Filosofía do Dereito en Universidade Autónoma de Madrid e parte do Grupo de investigación en humanidades ecolóxicas, e June Orenga, a responsable de formación do IDHC.

América Latina foi pioneira en reivindicar que a natureza teña dereitos propios e en concreto a un país, Ecuador, o primeiro en blindarlos na súa Constitución. Falan con Digno Montalván, doutor en Estudos Avanzados en Dereitos Humanos pola Universidade Carlos III de Madrid.

E lembran como en 2022 o Mar Menor converteuse no primeiro ecosistema con personalidade xurídica en Europan. Preguntan que se pode facer legalmente para logralo con Susana Borrás, coordinadora do Máster Universitario de Dereito Ambiental da Universitat Rovira i Virgili.