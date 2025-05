Carne Crúa 12 maio 2025

Volve Puto Mikel a Carne Crúa para falar "do medo ao estranxeiro, e como, lonxe de ser un fenómeno moderno, a historia da humanidade é a historia das migracións".

Falan sobre o impacto social, material e mental que deixa o abandono dun lugar de orixe con Alfredo González Ruibal, arqueólogo, científico do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC.

Analizan as migracións no mundo moderno con Alejandro Salamanca Rodríguez, investigador no Instituto Universitario Europeo de Florencia, coordinador da revista Fua e creador da web Desvelando Oriente.

PontevedraViva Radio redifunde esta emisión en directo, a través de streaming, de luns a venres de 10 a 11 horas.