Carne Cruda 07 maio 2025

O Sr. Sanabria fai un programa cun catálogo de bandas emerxentes e veteranas. Músicos e músicas que sobreviven á precariedade porque dedicarse profesionalmente a tocar é inviable. Un escenario que presenta o libro 'Non soamos mal. Crónica oral da nova escena indie de guitarras', de Dani Vega, Enrique Zamorano e Víctor Terrazas.

E falan de festivais que queren facer as cousas doutra maneira con Álvaro Fernández, director do Canela Party, o único festival no que tocaron ou van tocar o 99% das bandas que aparecen nas páxinas de 'Non Soamos Mal'.

A banda sonora do programa pona Cariño, formáronse en Madrid en 2017 e aínda que empezaron case como un proxecto casual entre amigas, rapidamente pegaron forte na escena indie-pop.