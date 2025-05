Carne Cruda 08 maio 2025

Shatila, é un campo de refuxiados palestinos en Líbano. Alí produciuse unha das masacres máis terroríficas da guerra civil libanesa nos anos 80.

En 2012 xurdiu unha historia, a do Palestine Youth Club, un equipo de baloncesto feminino que xurdiu como iniciativa de Madji, un home obsesionado por dar un futuro mellor á súa filla Razan e ao resto das nenas de Shatila. Recupéraa a xornalista Txell Feixas no seu libro 'Aliadas. As nenas de Shatila desafían as regras do xogo'. Charlan con ela e con Razan.

Falan de 'FOOT', unha obra dirixida polo actor e agora director, de orixe palestina, Samy Khalil. E a parte de actualidade sobre Israel e a ocupación da franxa de Gaza con Raquel Martí, directora de UNRWA.