"Donald Trump ten un plan e todos os seus movementos do último mes son parte dunha estratexia: Cal é? Que persegue coa súa política de aranceis e quen é o cerebro do seu plan económico? Como nos pode afectar este shock arancelario e como están a responder Europa, China e o resto do mundo?".

Convidan a Esteban Hernández, xornalista de El Confidencial; Juan Vázquez, doutor en Economía e profesor da Universidade Camilo José Cela; e Lina Gálvez, eurodiputada e vicepresidenta da Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeo.