Carne Cruda 22 maio 2025

Carne Cruda xunta a dúas podcasters de non ficción chegados de Latinoamérica: 'Gastropolítica' e 'La segunda Muerte del Dios Punk'.

Detrás do primeiro atópase Maxi Guerra, xornalista uruguaio curtido na radio e que entra até a cociña da historia para contar as súas reviravoltas: dos vínculos entre a cafetera Bialetti e o fascismo italiano, aos antojos lácteos de Fidel Castro.

O segundo é un podcast de non ficción gañador do Premio Gabo 2022, que reconstrúe a historia de Javier Messina, un músico rueiro de Rosario, Arxentina, vítima dun inxusto escrache viroso por un delito que non cometeu. O mérito cooresponde ao xornalista Nicolás Maggi.